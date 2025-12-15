Jaldo habló sobre paridad de género y la posible adhesión al asueto del 24 de diciembre El Gobernador expresó que se buscarán grandes consensos en la Legislatura. Con respecto al día no laborable, remarcó que se plegará a las decisiones de la Nación.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este martes a la agenda legislativa vinculada a la paridad de género, al debate por la boleta única de papel y a la posible adhesión de Tucumán al asueto del 24 de diciembre, en línea con lo dispuesto a nivel nacional.

Al ser consultado sobre los proyectos de reforma política, el Gobernador contextualizó el estado parlamentario de la iniciativa vinculada a la paridad de género y señaló que existe un acuerdo amplio entre los distintos espacios políticos.

En ese marco, Jaldo expresó: “La paridad de género es uno de los proyectos que está por tratarse en la Legislatura, esa es una de las reformas que se está por hacer, y yo entiendo que en eso sí hay consenso y va a salir. Lo que no sé es si lo sacarán esta semana o bien si se difiere todo el paquete para el año que viene, pero eso ya depende del presidente de la Cámara y de los diferentes bloques políticos que integran el Poder Legislativo, pero en eso sí hay consenso”.

El mandatario remarcó que los tiempos y definiciones corresponden al ámbito legislativo, donde se analizan de manera integral las reformas institucionales en discusión.

Debate por la boleta única de papel

En relación con la boleta única de papel, el Gobernador planteó la necesidad de avanzar con responsabilidad y acuerdos amplios, respetando las atribuciones del Poder Legislativo provincial.

Sobre este punto, Jaldo sostuvo: “Todos entendemos que es necesario reformar. Ahora, lo que hay que consensuar es cuál es la magnitud y la profundidad de la reforma política, porque la Legislatura es un cuerpo colegiado que está integrado por diferentes espacios políticos de la provincia”.

Además, hizo referencia a opiniones externas al ámbito provincial y subrayó el marco constitucional vigente. “Desde afuera de la provincia opinan de la reforma electoral de Tucumán. Y la verdad que la Constitución y las leyes dicen claramente que es facultad del Poder Legislativo producir las modificaciones que sean necesarias, ya que se hacen por leyes y por leyes provinciales”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador llamó a respetar los tiempos institucionales y a priorizar el consenso democrático. “A la Legislatura no hay que apurarla, hay que dejarla que maneje sus tiempos y que busque el mayor consenso posible. Y si no hay consenso, son las mayorías las que deciden en el recinto”, explicó.

Finalmente, Jaldo destacó que el objetivo es lograr una reforma sólida y participativa. “No tenemos apuro, no nos vamos a dejar apurar por nadie, y cuando entendamos que las condiciones están dadas, vamos a hacer las reformas a la provincia”, subrayó.

Adhesión al asueto del 24 de diciembre

Por último, el Gobernador se refirió a la decisión del Gobierno nacional de declarar asueto los días 24 y 31 de diciembre y adelantó cuál será la postura provincial. Al respecto, dijo: “Nosotros nos vamos a adherir a lo que haga la Nación”.

Fuente Comunicación Tucumán