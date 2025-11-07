Música
-
Tocando al Frente: llega la 5ª edición del festival que reúne a bandas locales y artistas invitados en Yerba Buena.
-
Soledad: la reconocida artista se presenta esta noche a las 22:00 en San Miguel de Tucumán, con un espectáculo que promete convocar a multitudes.
Actividades locales
-
Jornadas de Salud: continúan los tráileres de atención sanitaria en distintos barrios de la capital.
-
Mercado en tu Barrio: feria con productos frescos y ofertas en San Miguel de Tucumán.
Próximos eventos
-
Proyecto Aborigen Sunset Festival: sábado 8 de noviembre.
-
Teatro – “Queen por Master Stroke”: sábado 8 de noviembre.
-
Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores: XXXIII edición en Monteros, del 5 al 8 de noviembre.
-
53° Fiesta Nacional del Sulky: en Simoca, del 7 al 9 de noviembre.
-
Festival de Animación Plum!: en Tafí del Valle, del 21 al 23 de noviembre.
Actividades en San Miguel de Tucumán
El Teatro Mercedes Sosa ofrecerá en los próximos días una variada cartelera:
-
Canticuénticos (2 de noviembre)
-
Agusfortnite2008 (21 de noviembre)
-
Ismael Serrano (5 de diciembre)
Además, se suman:
-
Taller de sahumerios ecológicos (30 de noviembre).
-
Muestra “Una vuelta más”, inauguración de Susana Bollati (30 de noviembre, Casa Museo de la Ciudad).
-
Clases gratuitas de yoga (28 de noviembre, nuevo espacio municipal).
-
Obras teatrales: “Guerreras Doradas” y “El Joven” (20 de noviembre), “Payasada” (25 de noviembre).
-
Ciclo de cine INCAA: con películas como “La contraofensiva” y “Tesis sobre una domesticación”.