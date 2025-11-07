Música

  • Tocando al Frente: llega la 5ª edición del festival que reúne a bandas locales y artistas invitados en Yerba Buena.

  • Soledad: la reconocida artista se presenta esta noche a las 22:00 en San Miguel de Tucumán, con un espectáculo que promete convocar a multitudes.

 Actividades locales

 Próximos eventos

  • Proyecto Aborigen Sunset Festival: sábado 8 de noviembre.

  • Teatro – “Queen por Master Stroke”: sábado 8 de noviembre.

  • Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores: XXXIII edición en Monteros, del 5 al 8 de noviembre.

    MIRA TAMBIÉN

  • 53° Fiesta Nacional del Sulky: en Simoca, del 7 al 9 de noviembre.

  • Festival de Animación Plum!: en Tafí del Valle, del 21 al 23 de noviembre.

 Actividades en San Miguel de Tucumán

El Teatro Mercedes Sosa ofrecerá en los próximos días una variada cartelera:

MIRA TAMBIÉN

Además, se suman:

  • Taller de sahumerios ecológicos (30 de noviembre).

  • Muestra “Una vuelta más”, inauguración de Susana Bollati (30 de noviembre, Casa Museo de la Ciudad).

  • Clases gratuitas de yoga (28 de noviembre, nuevo espacio municipal).

  • Obras teatrales: “Guerreras Doradas” y “El Joven” (20 de noviembre), “Payasada” (25 de noviembre).

  • Ciclo de cine INCAA: con películas como “La contraofensiva” y “Tesis sobre una domesticación”.

agenda cultural festivales Música Teatro

Noticias relacionadas