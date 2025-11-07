Agenda cultural de Tucumán: música, teatro y festivales para disfrutar este finde Tucumán inicia el fin de semana con una amplia agenda cultural que incluye música en vivo, teatro, cine y ferias en distintos puntos de la provincia. Entre los principales atractivos se destacan el Festival Tocando al Frente en Yerba Buena y el concierto de Soledad en San Miguel de Tucumán.

Por Redacción - El Ocho 07/11/2025 · 8:03