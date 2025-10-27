La jornada comenzó soleada y fresca, con una temperatura mínima de 13 grados y una sensación térmica similar. Sin embargo, hacia el mediodía y la tarde se prevé un aumento de la nubosidad y un cambio en las condiciones del tiempo debido a una inusual irrupción de aire frío que ingresará al centro del país.

De acuerdo con los pronósticos, la probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, con una estimación de 5,8 milímetros de lluvia y vientos del sector oeste que podrían intensificarse entre 16 y 30 km/h.

Para el martes 28, el panorama continuará inestable, con lluvias más persistentes —hasta 23 milímetros acumulados— y un marcado descenso de la temperatura, que oscilará entre 17° y 11°.

A partir del miércoles se espera una mejora paulatina, con cielo cubierto y temperaturas en torno a los 18 grados, mientras que el fin de semana volverían las condiciones más estables y soleadas, con máximas cercanas a los 29 grados.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y precaución al circular, especialmente en zonas urbanas propensas a anegamientos.