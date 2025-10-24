Alerta meteorológica: un frente de tormenta avanza sobre Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para toda la provincia de Tucumán debido al ingreso de un frente de tormenta que comenzó a sentirse durante la tarde de este viernes y se intensificará durante la noche.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 15 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en algunas zonas.

Durante la tarde, se registraron los primeros impactos del fenómeno en distintos puntos de la provincia. En Tafí Viejo, una intensa caída de granizo sorprendió a los vecinos: durante unos diez minutos, se produjeron precipitaciones con fragmentos de gran tamaño que provocaron daños materiales menores y pusieron en evidencia la necesidad de atender las alertas oficiales. Situaciones similares se reportaron en Santa Ana, donde una fuerte lluvia acompañada de granizo cubrió los techos y calles del lugar.

El meteorólogo Jorge Noriega anticipó que las condiciones inestables continuarán durante la madrugada y podrían extenderse hasta la mañana del sábado, con mejoras temporarias hacia el mediodía.

Recomendaciones ante la alerta:

No saques la basura ni dejes objetos que obstruyan el escurrimiento del agua.

Evitá actividades al aire libre.

Alejate de ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de rayos.

Prestá atención ante la posible caída de granizo.

Tené preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.

Las autoridades provinciales reiteraron su llamado a la precaución y recordaron que el nivel de alerta puede actualizarse en las próximas horas según la evolución del fenómeno.