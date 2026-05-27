Arquitectos y científicos aportaron propuestas para reformar el Código Urbano El Colegio de Arquitectos y el CONICET participaron de una nueva audiencia pública sobre el Código de Planeamiento Urbano y coincidieron en la necesidad de pensar el crecimiento de San Miguel de Tucumán con una mirada metropolitana y participación ciudadana.

El proceso de reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de San Miguel de Tucumán sumó este miércoles nuevos aportes técnicos e institucionales durante la tercera audiencia pública organizada en la sede del Concejo Deliberante capitalino. En esta oportunidad, representantes del Colegio de Arquitectos y especialistas del CONICET expusieron propuestas vinculadas al desarrollo urbano, la movilidad, la infraestructura y la situación de los barrios populares.

La audiencia contó con la presencia de funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, encabezados por el arquitecto Luis Lobo Chaklián, coordinador del equipo técnico encargado de la reforma del CPU, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Matías Avenali, además de concejales, vecinos, representantes de organizaciones civiles, profesionales independientes y entidades académicas.

La comisión especial para el Estudio, Evaluación y Reforma del Actual Código de Planeamiento Urbano está integrada por los concejales Facundo Vargas Aignasse (presidente), Gonzalo Carrillo Leito, Emiliano Vargas Aignasse, Gustavo Cobos, Ramiro Ortega, Carlos Ale, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz, Gastón Gómez y Cristian Abel, junto a funcionarios municipales del área técnica y urbanística.

Debate sobre la ciudad del futuro

Lobo Chaklián explicó que la jornada estuvo centrada en dos exposiciones consideradas clave para el diseño del futuro código urbano de la capital. “Realizamos la tercera audiencia referida a la reforma del Código de Planeamiento Urbano. En este caso, el Colegio de Arquitectos y Paula Boldrini, del CONICET, hicieron sus presentaciones”, señaló.

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Según detalló, los expositores abordaron problemáticas vinculadas al urbanismo, el crecimiento de la ciudad y la vivienda social, además de participar posteriormente de un taller abierto con preguntas destinadas a promover el intercambio entre vecinos, especialistas y funcionarios. “Es para dialogar, para intercambiar y para participar en algo tan importante como es un Código de Planeamiento”, sostuvo.

Lobo Chaklián remarcó además la relevancia institucional de las entidades convocadas a participar del debate y destacó especialmente el aporte técnico del Colegio de Arquitectos.

“Nos parece valioso el aporte que ellos puedan hacer”, afirmó, al señalar que la institución profesional viene realizando foros y consultas internas con matriculados para elaborar propuestas sobre el desarrollo urbano de la capital.

Respecto de la exposición de la investigadora del CONICET Paula Boldrini, el funcionario explicó que uno de los temas más sensibles que enfrenta actualmente San Miguel de Tucumán es el crecimiento de asentamientos y urbanizaciones precarias. “Tenemos una gran problemática con el tema vivienda, no solo por la falta de vivienda, sino por la generación de sectores urbanos que están instalados en lugares que no corresponden o no son sustentables”, advirtió.

En ese sentido, indicó que la especialista aporta una mirada específica sobre los barrios populares y los procesos de ocupación informal que se desarrollaron en sectores vulnerables de la ciudad. “Nosotros tenemos en el orden de las 100 cuadras, más o menos, usurpadas o con asentamientos que no son los más convenientes, como podría ser en bordes de canales, donde está el ferrocarril o a la vera de caminos de sirga”, detalló.

El arquitecto insistió en que los informes técnicos y sociales serán determinantes para la elaboración del nuevo código urbano debido a que el objetivo final es proyectar cómo funcionará la ciudad en las próximas décadas. “Estamos diseñando un poco cómo va a funcionar la ciudad al futuro”, resumió.

Lobo Chaklián también valoró el nivel de participación alcanzado en las audiencias y en las reuniones previas organizadas por el municipio con distintos sectores, por iniciativa de la intendente Rossana Chahla. “La participación es lo que estamos buscando y, obviamente, también un objetivo de tener un código que sea consensuado por toda la sociedad”.

Los aportes del Colegio de Arquitectos

Por parte del Colegio de Arquitectos de Tucumán expuso el arquitecto Guillermo Soler, integrante del Instituto de Planeamiento Territorial, Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano de la entidad. Soler explicó que el Colegio decidió participar activamente del proceso mediante debates internos organizados a partir de los siete ejes impulsados por el Consejo Económico y Social. “El Colegio de Arquitectos ha decidido usar los siete ejes propuestos por el Consejo Económico Social para hacer foros debate con los matriculados”, indicó.

El profesional destacó la importancia de las audiencias públicas como herramienta de transparencia y construcción institucional. “Una cosa son los debates y otra cosa es la audiencia. La audiencia ya es más institucional”, sostuvo.

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Además, señaló que el objetivo principal es generar una visión colectiva sobre el futuro urbano de San Miguel de Tucumán a partir de la participación de los matriculados y especialistas. “Tratamos de escuchar a la mayor cantidad de matriculados que tengamos para sacar la mejor conclusión”, explicó.

En cuanto al contenido de la presentación, Soler informó que el Colegio focalizó sus propuestas en dos grandes ejes: infraestructura y movilidad urbana. “Hablamos principalmente sobre infraestructura y servicios, y el otro eje que es movilidad”, precisó.

También indicó que la entidad impulsa algunas modificaciones puntuales a la normativa vigente, mientras que otras propuestas más específicas serán desarrolladas en futuras audiencias.

Para Soler, la reforma del Código de Planeamiento Urbano tiene una relevancia estratégica debido a la cantidad de problemas estructurales que enfrenta la capital tucumana. “La importancia es suprema, porque estamos organizando la ciudad del futuro”, afirmó. Y agregó: “Esta es una ciudad que tiene muchísimos problemas de todo tipo: sociales, urbanos, de producción, de infraestructura y de servicios”.

El arquitecto remarcó además la importancia de sostener una lógica de escucha y consenso durante todo el proceso de reforma. “Para hacer el mejor plan que se pueda hacer, lo principal es escuchar”, subrayó.

La mirada social y territorial

Durante la audiencia también expuso la investigadora Paula Boldrini, docente de la Universidad Nacional de Tucumán e integrante del CONICET, quien centró su intervención en las problemáticas vinculadas a los barrios populares y la desigualdad urbana.

Boldrini destacó el carácter participativo de la convocatoria y valoró que distintos sectores sociales e institucionales puedan intervenir en la discusión del nuevo código urbano. “Somos muchas las instituciones y vecinos que estamos preocupados y tratando de hacer aportes que sean vinculantes para esta nueva normativa”, expresó.

La especialista explicó que sus aportes apuntan especialmente a pensar políticas de integración y mejora urbana para sectores vulnerables. “Trabajo sobre problemáticas de los sectores populares en todo el territorio y San Miguel de Tucumán es el municipio que más barrios populares tiene de todo el Gran San Miguel de Tucumán”, indicó.

En ese sentido, consideró que la capital tucumana tiene la posibilidad de transformarse en un modelo de políticas públicas urbanas para el resto de la provincia. “Tiene en sus manos la posibilidad de tener políticas ejemplificadoras para el resto de la provincia”, afirmó.

Boldrini también valoró la apertura institucional del municipio para incorporar estas discusiones al proceso de reforma del CPU. “Yo he propuesto el tema y la Municipalidad le ha dado espacio. El diseño de un proceso participativo como está sucediendo habla muy bien de la gestión”, señaló.

Finalmente, la investigadora consideró que la actualización del Código de Planeamiento Urbano era una necesidad largamente postergada debido al crecimiento desordenado de la ciudad. “Tenemos una ciudad que no ha ido creciendo a la par de la cantidad de población y de la calidad de vida cotidiana de esta población”, advirtió.

Además, planteó la necesidad de pensar el desarrollo urbano desde una perspectiva regional y no únicamente centrada en la capital. “Nadie se salva solo y la concentración de la población en ciudades tampoco es lo mejor”, sostuvo. Y concluyó: “Hay que pensar el territorio en su conjunto y en ese sentido la normativa también puede ayudar”.