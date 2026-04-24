Realizaron allanamientos y secuestraron casi dos kilos de marihuana y cocaína Dos personas quedaron demoradas a disposición de la Justicia Federal.

Durante la noche de este jueves, personal de la Comisaría Seccional Décima llevó adelante medidas en dos domicilios de Villa 9 de Julio, en el marco de una causa por abuso de armas de fuego iniciada el 5 de abril, bajo la supervisión del jefe titular, comisario principal Castro, y el segundo jefe, comisario Vega Paz.

Según precisó el jefe de Zona II de la Unidad Regional Capital, comisario inspector Armando Espeche: “Esta investigación reúne las pruebas, como ser el relevamiento de cámaras, constatación de domicilios, averiguación a los vecinos. Se solicitaron las medidas correspondientes a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, las cuales fueron concedidas en el día de la fecha para dos domicilios, uno situado en la calle Panamá al 900 y el otro en López y Planes al 700”.

Espeche destacó que los resultados del registro de estos domicilios fueron altamente positivos, donde se encontró una importante cantidad de drogas, con intervención de personal especializado de la DIGEDROP : “En este domicilio situado en calle Panamá al 900 se logró secuestrar aproximadamente 1 kilo 800 gramos de marihuana, 30 envoltorios tipo ravioles de cocaína, 13 celulares, dinero de baja denominación y balanza de precisión, como así también retazos de plástico, lo cual se presume que eran para fraccionamiento y comercialización de sustancias”.

De acuerdo a lo indicado por la autoridad policial, dos personas fueron demoradas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes quedaron a disposición del Juzgado Federal de turno, a la espera de las directivas correspondientes.

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“En otro domicilio situado en calle López y Planes al 700 se logró secuestrar la cantidad de 150 gramos de cocaína, 18 envoltorios tipo bagullo, los cuales arrojan un peso de 50 gramos de marihuana, como así también una balanza de precisión y una pistola marca Beretta calibre 22”, manifestó el jefe de Zona II de la URC.

Al continuar, el comisario inspector informó que se procedió al secuestro de estas sustancias por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y resaltó: “Estamos hablando de un aproximado de casi dos kilos de marihuana”.

“En estos allanamientos realizados por el personal de la Comisaría Seccional Décima en estos dos domicilios, se sacó de circulación casi 4.000 bagullos de marihuana, con un valor total en la calle de casi 8 millones de pesos. Como así también, con respecto a la cocaína secuestrada, se sacó de circulación 1.500 dosis de ravioles de cocaína, valuadas en la calle en 4 millones y medio de pesos. Todo esto son sustancias secuestradas y afectadas a la presente causa”, cerró Espeche.

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Fuente Comunicación Tucumán