El ERSEPT confirmó un incremento del 18% en el precio de la luz en Tucumán La medida surge tras una audiencia pública y contempla modificaciones en los cargos fijos, además de un plan de obras para los próximos años. La actualización comenzará a impactar en las próximas boletas.

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Erspet) confirmó que las tarifas de energía eléctrica en la provincia registrarán un incremento de hasta el 18% durante 2026, que será aplicado en dos etapas. Así lo informó el interventor, José Ricardo Ascárate, tras su exposición ante la Comisión de Energía de la Legislatura.

Según explicó el funcionario, el ajuste será escalonado. Aclaró que una primera suba del 13% impactará en las facturas correspondientes al próximo bimestre -con base en consumos desde fines de abril-; y una segunda actualización del 5% completará el incremento previsto para este año. “Estamos hablando de un 18% como máximo incremento, otorgado en dos partes”, precisó.

Ascárate remarcó que la actualización surge de un proceso iniciado a comienzos de año, cuando se realizó una audiencia pública con amplia participación de usuarios, asociaciones y entidades. A partir de allí, se avanzó en la renegociación del esquema tarifario con la empresa distribuidora, que, según indicó, se encuentra en su etapa final y será oficializada en los próximos días.

El interventor destacó que el nuevo cuadro tarifario no solo contempla el aumento, sino también cambios estructurales. Entre ellos, mencionó la corrección de distorsiones en los cargos fijos, especialmente en los “saltos” entre categorías de consumo que generaban incrementos abruptos en las facturas. “Buscamos evitar situaciones en las que una mínima diferencia en el consumo duplicaba el cargo fijo”, explicó.

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Además, el acuerdo prevé un incremento en las inversiones del orden del 30% para los próximos cinco años, pasando de unos $22.000 millones anuales a cerca de $29.500 millones. Estas mejoras apuntan, entre otros objetivos, a fortalecer la red eléctrica provincial y avanzar en obras de interconexión, especialmente en zonas como los Valles Calchaquíes, donde aún existen sistemas aislados que funcionan con combustibles líquidos.

Otro de los ejes de la renegociación es la incorporación de incentivos para la generación distribuida, con el objetivo de facilitar el acceso a sistemas de energía solar domiciliaria. “Intentamos hacer extensiva a todos los tucumanos la posibilidad de instalar equipos de generación propia”, señaló Ascárate.

El funcionario también aclaró que este incremento corresponde exclusivamente al componente de distribución, es decir, el Valor Agregado de Distribución (VAD), y que se mantendrá vigente hasta noviembre, cuando se realice una nueva revisión. En paralelo, recordó que el precio mayorista de la energía, definido a nivel nacional, ya registró aumentos recientes y podría volver a actualizarse en los próximos meses.

“Lo importante es que este esquema corrige errores del sistema anterior y mejora el plan de inversiones, tratando siempre de que el costo sea razonable para los usuarios”, concluyó.

Fuente La Gaceta