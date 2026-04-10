Beltrán Briones participará del Congreso de Ecofisiología en Tucumán El evento sumará una mirada diferente en su cierre, buscando conectar la producción con la marca personal, la estrategia y el crecimiento profesional.

En un contexto donde la eficiencia productiva y la toma de decisiones agronómicas ocupan el centro de la escena, el Congreso Nacional de Ecofisiología y Manejo Agronómico en Cultivos de Granos que se realizará el 4 y 5 de junio en Tucumán apuesta a ir un paso más allá. Este año, además del fuerte contenido técnico, el evento sumará una propuesta disruptiva: la participación de Beltrán Briones en el cierre, con un enfoque orientado al desarrollo personal y estratégico dentro del agro.

La incorporación de este perfil no es casual. Desde la organización explicaron que responde a una necesidad detectada en el sector, que muchas veces trasciende lo estrictamente productivo. “Buscamos sumar una mirada distinta, algo que no sea solamente técnico, sino que ayude a los profesionales a crecer en otros aspectos que también son fundamentales”, señaló el ingeniero Lucas Cazado, uno de los organizadores.

En ese sentido, destacaron que el Congreso mantiene su esencia, con una fuerte base en ecofisiología y manejo agronómico, pero con un formato renovado que busca generar mayor interacción y aplicabilidad. “Detectamos que había una necesidad en cómo maximizar la productividad, en cómo ser más eficientes con los recursos, y el evento está pensado en función de eso”, explicó Gabriela Medina, también encargada de la organización..

Sin embargo, el cierre con Beltrán Briones apunta a abrir otra puerta dentro del universo agropecuario. “Creemos que es un gran disparador para pensar en la marca personal, en cómo los profesionales pueden posicionarse y seguir creciendo”, remarcaron desde la organización.

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La decisión de incorporarlo surgió como parte de un trabajo colectivo. “Es una idea que nació del equipo. Venimos pensando el evento en conjunto, no solo desde lo técnico, sino también desde lo que necesita hoy el productor, el asesor y el profesional”, explicaron. En esa construcción, la figura de Briones apareció como una oportunidad para aportar valor desde otro lugar.

“Muchas veces estamos muy formados en lo académico, pero hay cuestiones como la venta, la comunicación o el crecimiento profesional que no se trabajan tanto”, señalaron, haciendo foco en una de las principales debilidades que buscan abordar con esta propuesta.

El planteo es claro: así como la ecofisiología busca entender y optimizar el funcionamiento de los cultivos, también es necesario pensar en una “ecofisiología del profesional”. “Lo asociamos a eso, a cómo cada uno puede desarrollarse, cómo puede potenciar su trabajo y no quedarse solo en lo técnico”, explicaron.

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En esa línea, remarcaron que el agro actual exige mucho más que conocimiento productivo. “Hoy no alcanza con producir bien, también hay que saber comunicar, posicionarse y generar valor alrededor de lo que uno hace”, indicaron.

La llegada de Briones también genera expectativa por el impacto que puede tener en distintos perfiles. “Es alguien que conecta mucho con los jóvenes, pero también con quienes están en actividad y buscan crecer. Tiene una forma de comunicar que moviliza”, destacaron.

Además, resaltaron que su propuesta está basada en herramientas concretas y accesibles. “Habla de métodos que están al alcance de muchas personas, pero que requieren un cambio de mentalidad. Eso es lo que creemos que puede aportar al sector”, explicaron.

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El Congreso, que se realizará en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, combinará durante sus dos jornadas contenidos técnicos, espacios de interacción y una mini expo donde empresas podrán mostrar sus productos y servicios. “Es un evento pensado en el antes, el durante y el después, donde cada detalle está cuidado para que el participante tenga una experiencia completa”, señalaron.

En ese marco, el cierre con Briones funcionará como un punto de integración entre lo técnico y lo estratégico. “No es algo aislado, sino que tiene mucho que ver con todo lo que se va a trabajar durante el Congreso”, explicaron.

Incluso, desde la organización destacaron que la respuesta del público ya es positiva. “Cada vez que contamos sobre el cierre, la gente se entusiasma. Es algo distinto, pero cuando lo pensás, tiene mucho sentido”, afirmaron.

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La posibilidad de participar también será flexible. “Va a haber opciones para asistir al Congreso completo o solo al cierre. Queremos que la mayor cantidad de gente pueda acceder a esta propuesta”, indicaron.

De esta manera, el evento no solo busca actualizar conocimientos técnicos, sino también generar un cambio de enfoque en quienes forman parte del sector. “Creemos que el agro necesita esto: no solo producir más y mejor, sino también pensar en cómo crecer como profesionales”, concluyeron.

Con esta apuesta, Tucumán se prepara para recibir un Congreso que combina ciencia, práctica y desarrollo personal, en una propuesta que promete dejar huella en la forma de pensar el agro.

Fuente Suena a Campo