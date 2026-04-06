Osvaldo Jaldo: “la coparticipación es un adelanto de fondos que por ley le corresponden a las provincias” El Primer Mandatario explicó que los fondos enviados por Nación buscan compensar la caída de la recaudación, pero advirtió que no se trata de ayuda sino de dinero que las provincias deben devolver.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al esquema de coparticipación y al envío de fondos nacionales, y aseguró que la provincia atraviesa una situación compleja por la caída de la recaudación y la paralización de la obra pública por parte del Gobierno nacional.

“Lo primero que hay que preguntarse es por qué la Nación decide asistir a 12 provincias”, planteó, al tiempo que explicó que la medida responde a la merma en los ingresos coparticipables producto del estancamiento del consumo.

En ese sentido, precisó: “En los últimos dos años hemos perdido casi el equivalente a una planilla y media de sueldos”, en referencia al impacto de la baja en impuestos como el IVA.

Jaldo valoró la decisión nacional, pero fue enfático al diferenciarla de una ayuda: “Hay que poner las cosas blanco sobre negro. Bajo ningún punto de vista es un regalo ni una dádiva”. Y remarcó: “Nos asisten con un anticipo de coparticipación, es decir, con plata que es nuestra y que debemos devolver dentro del mismo año”.

El mandatario insistió en la necesidad de claridad sobre estos recursos: “Nos adelantan fondos que nos corresponden, pero nos obligan a devolverlos. Nos dan por un lado y nos quitan por el otro”, afirmó.

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En ese marco, también hizo referencia al contexto provincial, señalando que la paralización de la obra pública nacional obligó a Tucumán a sostener proyectos con recursos propios. “El Gobierno nacional paralizó el 100% de la obra pública y nosotros tuvimos que asumir obras con financiamiento provincial”, sostuvo.

Finalmente, subrayó la importancia de evitar confusiones en la interpretación pública: “No es una ayuda de la Nación, es un adelanto de fondos que por ley le corresponden a las provincias”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán