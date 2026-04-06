Jaldo expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del temporal en Tucumán El gobernador lamentó la pérdida de Lisandro Vega, el niño de 12 años, y de Mariano Robles y Solana Albornoz, a raíz de las intensas lluvias.

El gobernador Osvaldo Jaldo brindó este lunes una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno para referirse a las consecuencias de las intensas tormentas que afectaron a la provincia durante el fin de semana. Las lluvias provocaron el fallecimiento de Mariano Robles y Solana Albornoz, y de Lisandro Vega, un niño de 12 años, en distintos puntos de Tucumán.

En ese marco, el mandatario contextualizó la magnitud del fenómeno meteorológico y explicó que los registros superaron los niveles habituales. “El sábado a la tarde y madrugada del domingo hemos tenido temporales y caídas de agua muy importantes que llegaron a niveles de 200 milímetros, no en un solo lugar sino en varios lugares del interior de la provincia, y también entre 100 y 150 en San Miguel de Tucumán, otro fenómeno meteorológico como lo que hemos venido soportando desde el mes de diciembre a la fecha”.

El Gobernador recordó que las precipitaciones intensas se repitieron durante los últimos meses y destacó la excepcionalidad del episodio del fin de semana. “Durante diciembre, enero, febrero y marzo hemos viviendo situaciones excepcionales producto de la caída de lluvias importantes en nuestra provincia. Pero esta lluvia del día sábado, que ha superado los 200 milímetros, a diferencia de los meses anteriores, lamentablemente hemos tenido que lamentar víctimas fatales, un niño y un matrimonio”.

Luego, el titular del Poder Ejecutivo transmitió el mensaje institucional de acompañamiento a las familias afectadas. “Les reiteramos a los familiares que son los que están sufriendo el dolor, como Gobernador, en nombre del Gobierno y de todos los tucumanos, darles nuestras condolencias y nuestra solidaridad a esa familia que ha perdido su hijo, que evidentemente no se lo recuperará nunca más y nadie se lo va a devolver. Como así también a ese matrimonio que ha perdido la vida, dejando hijos pequeños”.

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En la misma línea, el mandatario subrayó el impacto social del hecho y la conmoción colectiva que generó en la provincia. “No hay duda que ha sido un fin de semana muy triste y lamentable para todos los tucumanos, que lo hemos sentido con mucho dolor de la misma manera. Este hecho nos conmueve a todos y es un hecho no querido”.

Finalmente, Jaldo informó que la investigación judicial avanzó para esclarecer lo sucedido. “Seguramente ya el Poder Judicial estará actuando para deslindar o para esclarecer los motivos y las causas de los dos hechos”. El Gobernador destacó la necesidad de acompañar a las familias afectadas y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta ante eventos climáticos extremos.

Fuente Comunicación Tucumán