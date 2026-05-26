Federico Masso: “No vamos a permitir el ingreso de droga al Instituto Cura Brochero” El funcionario aclaró que el incidente ocurrido en el establecimiento socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”, en Benjamín Paz, no tuvo relación con la cárcel de la zona. Confirmó la intervención policial para restablecer el orden y aseguró que el Gobierno provincial mantendrá controles estrictos para impedir el ingreso de estupefacientes.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se refirió al incidente registrado en el establecimiento socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”, ubicado en Benjamín Paz, y remarcó que el hecho “no tiene nada que ver con la cárcel de Benjamín Paz”.

“Hay que informar bien. El motín se dio en el Instituto Cura Brochero y no tiene ninguna relación con la cárcel”, enfatizó el funcionario.

Masso explicó que el episodio ocurrió alrededor de las 22 horas, cuando dos menores comenzaron a generar disturbios dentro del instituto. Según indicó, las autoridades intentaron inicialmente persuadirlos para que depusieran su actitud, pero al no lograrlo, el director del establecimiento dio intervención a la Justicia y solicitó el apoyo de la Policía de Tucumán.

“Como corresponde, se informó a la Justicia y se tomó la decisión de convocar a la Policía de la provincia para que los grupos especiales ingresaran y retomaran el control del instituto”, señaló.

El operativo se concretó cerca de las 22:30, con la participación de efectivos de Infantería y personal policial de Trancas, quienes lograron reducir a los jóvenes y restablecer la calma en el lugar.

MIRA TAMBIÉN El 1° de junio inicia la entrega de los boletos gratuitos para jubilados

Durante sus declaraciones, el ministro vinculó el conflicto con la presión ejercida para intentar ingresar droga al establecimiento durante las jornadas de visita.

“Nosotros no nos vamos a dejar doblegar para que ingrese droga al Instituto Cura Brochero. Cada día de visita hay presión de familiares para ingresar estupefacientes, y este Gobierno no va a aflojar”, sostuvo.

Masso remarcó que tanto el Instituto Cura Brochero como el penal de Benjamín Paz mantienen estrictos controles de seguridad para evitar el ingreso de sustancias ilegales. “Vamos a garantizar que la droga no ingrese ni al Instituto Cura Brochero ni a la cárcel de Benjamín Paz”, afirmó.

El funcionario destacó además que el establecimiento cumple con todos los estándares requeridos para la atención de menores en conflicto con la ley penal y recordó que jueces, defensores y organizaciones especializadas ya recorrieron las instalaciones.

MIRA TAMBIÉN El Mercado del Norte se prepara para su reapertura con locales, patio de comidas y tecnología moderna

“El Cura Brochero es un ejemplo a seguir en el país. El Gobierno de Tucumán ha garantizado todas las condiciones necesarias para la reinserción de los menores”, expresó.

En ese sentido, indicó que los jóvenes alojados reciben acompañamiento permanente mediante equipos técnicos interdisciplinarios, además de acceso a educación, alimentación y tratamiento en casos de consumo problemático.

Actualmente, según confirmó el ministro, hay 10 menores alojados en el instituto.

MIRA TAMBIÉN Violento motín y toma de rehenes en el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz

Asimismo, informó que ya intervienen en el lugar autoridades de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con defensores oficiales y equipos jurídicos, para evaluar los daños y definir las medidas correspondientes tras el incidente.

“Vamos a preservar la integridad de nuestros trabajadores, celadores, enfermeros y del personal policial. Quienes protagonizan estos hechos deberán asumir las consecuencias”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán

MIRA TAMBIÉN Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina