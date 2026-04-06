Chahla pidió “no salir de casa” y reforzar la prevención tras el temporal que dejó tres víctimas fatales La intendenta Rossana Chahla lamentó las víctimas fatales —un niño de 12 años y una pareja— y solicitó a la población extremar los cuidados ante cada tormenta.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió este lunes al fuerte temporal que azotó a la capital y a gran parte de la provincia durante el fin de semana, dejando un saldo trágico de tres personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentra un niño de 12 años, que perdió la vida el sábado por la noche en la zona de avenidas Jujuy y Democracia, y una pareja que regresaba de un casamiento en Tafí Viejo.

En conferencia de prensa, la jefa municipal expresó su pesar y acompañamiento a las familias afectadas. “Acompañamos a la familia en este momento tan doloroso, nos pusimos a disposición a través de la Secretaría de Atención al Ciudadano para lo que necesiten”, señaló. Además, destacó la rápida intervención de los equipos municipales: “Recibimos una comunicación a las 22:30 y a las 23 ya estábamos en el lugar, trabajando con Defensa Civil y Alumbrado Público”.

Chahla remarcó que en menos de 24 horas cayeron más de 200 milímetros de lluvia, lo que generó situaciones críticas en distintos puntos de la ciudad. En ese marco, insistió en la necesidad de tomar conciencia y adoptar medidas de prevención. “No hay que salir de casa cuando llueve; sabemos que el agua es conductora”, advirtió.

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Por último, recordó que el municipio activa protocolos preventivos ante cada alerta meteorológica, como la suspensión de ferias y actividades al aire libre. “Siempre ponemos el foco en la prevención. Le pedimos a la gente que se quede en su casa y se resguarde”, concluyó.