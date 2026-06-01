Chikungunya en descenso: Tucumán reportó solo seis casos en la última semana

El Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz y siguiendo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, realizó una nueva Sala de Situación con el objetivo de evaluar el comportamiento epidemiológico de la provincia, la región y el contexto nacional e internacional, fortaleciendo la toma de decisiones basadas en evidencia para la protección de la población.

Del encuentro participaron el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz; el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya; la subsecretaria de Salud, doctora Cristina Majul; de la Dirección general de Epidemiología, doctora Romina Cuezzo; la subdirectora del Hospital Avellaneda, junto a directores y subdirectores del Hospital Centro de Salud.

Durante la reunión se analizaron diferentes eventos sanitarios de relevancia. En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria destacó que la Organización Mundial de la Salud mantiene una alerta por la aparición de casos de ébola en distintos países, una enfermedad con alta tasa de letalidad que requiere un seguimiento permanente por parte de los sistemas de salud de todo el mundo.

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En relación con las enfermedades transmitidas por mosquitos, Medina Ruiz informó que Tucumán lleva prácticamente más de 50 semanas sin registrar casos de dengue, una situación que refleja el impacto de las acciones preventivas sostenidas que se desarrollan en toda la provincia. Asimismo, señaló que durante la última semana se notificaron únicamente seis casos de chikungunya, una cifra baja para la época del año.

El ministro remarcó que estos resultados son consecuencia del intenso trabajo territorial que realizan las áreas operativas, los agentes sanitarios, los equipos médicos, de enfermería y de salud ambiental, quienes desarrollan tareas de búsqueda activa y control focalizado en los barrios. No obstante, insistió en la importancia de que la comunidad continúe eliminando recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

Por su parte, la licenciada, Rita Ivanovich, expuso que Tucumán acumula cinco semanas consecutivas de descenso en la curva de chikungunya. Con los seis nuevos contagios reportados, la temporada alcanza un total de 561 casos, de los cuales menos del uno por ciento permanece activo.

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La especialista destacó además que esta evolución positiva se registra en un contexto donde el Noroeste Argentino concentra el 95 por ciento de los 11.799 casos sospechosos notificados en el país. También subrayó que la provincia continúa sin registrar casos de dengue durante la actual temporada, diferenciándose del escenario nacional, que contabiliza más de 25 mil casos sospechosos.

Otro de los temas abordados fue la situación de las infecciones respiratorias. Respecto de la bronquiolitis, las autoridades informaron que Tucumán mantiene alrededor de 150 casos semanales, una cifra considerablemente inferior a la registrada habitualmente para esta época del año, cuando suelen superarse los 500 casos.

Desde la cartera sanitaria atribuyen este comportamiento favorable, entre otros factores, a la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. La inmunización permite transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento y constituye una herramienta clave para disminuir las formas graves de la enfermedad en los recién nacidos.

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En cuanto a la gripe, se observó un incremento de consultas por enfermedad tipo influenza, con predominio de rinovirus e influenza, en concordancia con la tendencia nacional. Si bien la circulación viral se mantiene elevada, los indicadores no muestran un comportamiento epidémico.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud Pública continúa fortaleciendo la campaña de vacunación antigripal en todos los nodos habilitados de la provincia. La vacuna está destinada a personas mayores de 65 años, pacientes con factores de riesgo, embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses.

Además, el ministro recordó que los equipos sanitarios se encuentran vacunando en el Complejo Belgrano durante los operativos vinculados a la entrega del boleto gratuito, brindando una oportunidad adicional para que los adultos mayores accedan a la inmunización contra la gripe, la neumonía y otras enfermedades prevenibles.

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De esta manera, el Sistema Provincial de Salud reafirma su compromiso con la vigilancia epidemiológica, la prevención y el cuidado integral de la población, mediante estrategias coordinadas que permiten anticiparse a los riesgos sanitarios y sostener indicadores favorables en todo el territorio tucumano.