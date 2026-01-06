Extienden hasta el 30 de enero el plan de facilidades de pago de impuestos El plan permite regularizar deudas provinciales vencidas al 31 de octubre de 2025, con importantes bonificaciones en intereses, multas y honorarios judiciales.

La Dirección General de Rentas (DGR) informó que se encuentra prorrogado hasta el 30 de enero de 2026 el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales, destinado a facilitar la cancelación de obligaciones tributarias provinciales vencidas y exigibles al 31 de octubre de 2025, incluyendo intereses, recargos y multas.

Al respecto, Felipe Carrizo, representante del Departamento Técnico Tributario de la Dirección General de Rentas, resaltó que el régimen contempla significativas bonificaciones sobre los intereses resarcitorios.

“Para los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2021, la bonificación alcanza el 100%. Asimismo, para aquellos intereses generados a partir del 1 de enero de 2022, se prevé una bonificación del 50% en caso de optar por el pago de contado”, explicó.

Y agregó que: “Si el contribuyente elige un plan en cuotas, la bonificación será del 40% cuando el plan se cancele íntegramente hasta julio de 2026, y del 30% para los planes que se cancelen con posterioridad a ese mes”.

Beneficios para deudas en gestión judicial

“Para las deudas que se encuentren en juicio, los honorarios de los apoderados de la autoridad de aplicación tendrán una bonificación del 50%. En el caso de multas por incumplimiento de los deberes formales, la bonificación operará hasta el importe de la multa que se regulariza”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que: “En todos los casos, los honorarios podrán regularizarse hasta en 12 cuotas”.

Condiciones para adherir al plan

El funcionario remarcó la importancia de cumplir con ciertos requisitos para acceder al régimen: “Para adherirse al plan de facilidades de pago, el contribuyente debe tener cumplidas las obligaciones tributarias vigentes”.

En el mes de enero, para los impuestos Inmobiliario, Automotor y Rodado, se requiere tener abonadas las cuotas 11 y 12 del año 2025 y la cuota 1 del año 2026 al momento de efectuar la solicitud.

En cuanto a los plazos, Carrizo precisó: “Para quienes realicen la adhesión durante el mes de enero, la primera cuota del plan vencerá el 18 de febrero de 2026, otorgando un margen de tiempo para su cancelación”.

Adhesión 100% online

Finalmente, recordó que el trámite se realiza de manera totalmente digital: “La adhesión al régimen se efectúa íntegramente por internet, a través de la página web de la Dirección General de Rentas, utilizando la CUI y las claves fiscales otorgadas por ARCA”.

Sitio web oficial del organismo: www.rentastucuman.gob.ar.