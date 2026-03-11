El Comité de Emergencia asiste a familias evacuadas en La Madrid Habilitaron una escuela de Taco Ralo para albergar a las personas que debieron abandonar sus viviendas por las fuertes tormentas. Ya no rige el alerta Naranja.

El Comité de Emergencia a través de los diferentes organismos que lo integran encabezado por los ministerios del Interior, Obras Públicas, Salud y Desarrollo Social están trabajando desde hace 36 horas en la zona de La Madrid, el lugar donde más castigó el agua de ayer con crecida de ríos, desbordes lógicos y el ingreso del agua en las casas.

El Director de Defensa Civil, Ramón Imbert comentó que “estamos trabajando hace más de 24 horas en. La Madrid y durante la noche evacuamos a más de 30 personas que no habían salida en el primer rescate”.

En ese sentido indicó que fueron trasladado a una escuela de Taco Ralo que funciona como Tienda de Campaña. “Desde las 1 horas de hoy montamos una guardia de vigilancia para monitorear como evoluciona la situación del Río Marapa, el caudal y la altura”. En ese sentido trajo un poco de alivio al anunciar que Tucumán salió del alerta naranja y esperando que mejoren las condiciones del tiempo”

En tanto Imbert indicó que se está tratando de reestablecer la evacuación “a personas que quedaron aisladas en zonas como Alberdi y Garmendia”.

En tanto que en la zona Este de la provincia “tenemos gente aisladas que no quieren abandonar sus viviendas pero siempre tratando de llevarle una solución y así lo haremos en el transcurso del día”, manifestó el funcionario.

Por último remarcó el trabajo que están realizando todos los organismos del Estado por precisas instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo de trabajar de forma articulada. “Desde ayer estamos en Lamadrid junto al ministro del Interior (Darío Monteros), el ministro Marcelo Nazur de Obras Públicas, personal de la Comuna, de Defensa Civil, del 107, Policía local y Lacustre, Infantería, entre otros”, marcó Imbert.

Fuente Comunicación Tucumán