Jaldo participará de las actividades del Papa León XIV y evalúa asueto para facilitar la participación El mandatario tucumano acompañará al Pontífice en varias actividades y anticipó que el Gobierno definirá mañana si otorga asueto para facilitar la asistencia de los tucumanos a los eventos programados.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, destacó este jueves la visita del papa León XIV a la Argentina y confirmó que acompañará parte de las actividades previstas durante su estadía en el país. En ese marco, valoró la decisión del Sumo Pontífice de mantener su agenda pese a los recientes problemas de salud y convocó a los argentinos a dejar de lado las diferencias políticas para encontrar puntos de encuentro.

“Lo primero que hay que destacar es que el Papa León puso los ojos en Argentina. Y va a visitar a la República Argentina después de muchos años que no nos visita un Papa, con una particularidad que no podemos dejar de valorar: fue operado hace muy poquitos días, y ha tenido una operación buena pero de un problema complejo, y, aun así, no ha suspendido la agenda, y mucho menos ha suspendido la visita a nuestro país”, expresó.

El mandatario agradeció al Pontífice por su decisión de visitar el país y señaló que los gobernadores acompañarán distintas instancias de la agenda oficial, junto con legisladores nacionales, embajadores y representantes de la Cancillería argentina.

Jaldo confirmó que recibió tres invitaciones para participar de las actividades. “Voy a acompañar el día domingo. También tengo invitación para el día lunes, pero bueno, el domingo seguro que estoy, y voy a tratar de estar también el lunes en una misa que va a dar el papa. También, estoy invitado el martes a La Plata, donde también el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof nos hizo llegar la invitación para que podamos acompañarlo al papa en ese lugar”, explicó.

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En ese sentido, manifestó su intención de participar de todas las convocatorias y pidió que la visita represente una oportunidad para rezar por el país y la provincia. “Ojalá pueda estar presente en todas, ojalá podamos estar para pedir muchas bendiciones por la Argentina, muchas bendiciones para nuestro querido Tucumán”, sostuvo.

Un llamado a la unidad

Durante sus declaraciones, el Gobernador también planteó la necesidad de que la visita papal genere una reflexión colectiva sobre las diferencias políticas y personales que atraviesan a la sociedad.

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“Los argentinos tenemos que hacer un alto en el camino, y tenemos que ver el esfuerzo que está haciendo este hombre, porque, el Papa es un hombre, es un ser humano que ha tenido problemas de salud, pero no ha bajado los brazos para cumplir con su misión, con su tarea. Esa misión evangelizadora, que su problema de salud, tranquilamente, podía haber sido un impedimento para que venga a Argentina”, afirmó.

Asimismo, consideró que la presencia de León XIV debe promover un cambio de actitudes y una mayor disposición al diálogo. “Por eso, lo que vivimos en nuestra querida patria, y tenemos que hacer un alto en el camino, en las diferencias políticas que tenemos, en las diferencias personales, y empezar a valorar lo que hacen otras personas, como el Papa para nuestra querida República Argentina”, expresó.

En esa línea, agregó: “Tenemos que empezar a encontrar un punto de encuentro los argentinos. No pueden ser disputas electorales permanentes, permanentemente, cuando hay una comunidad que sufre, hay una comunidad que no tiene acceso a los elementos necesarios para vivir dignamente”.

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Finalmente, Jaldo manifestó su expectativa de que la visita del Pontífice contribuya a generar una reflexión sobre las responsabilidades individuales y colectivas. “Por eso creo que esta estadía del Papa hay que rezar que nos haga reflexionar y que muchos, me incluyen, cambiemos de actitudes para el bien de nuestra Argentina y por el bien de nuestro Tucumán”, concluyó.

El Gobierno definirá si habrá asueto

Consultado sobre la posibilidad de establecer asueto administrativo el martes de la próxima semana para facilitar la participación de los tucumanos en las actividades vinculadas con la visita papal, Jaldo indicó que la medida todavía se encuentra en evaluación.

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“Lo tenemos que resolver. Yo ya se lo dije la vez pasada. Tenemos que tratar de tomar la mejor decisión, porque la verdad que sería lindo dar asueto dos días para que todos los que quieran puedan ir a visitar el Papa, pero estamos buscando la forma de que todos los que quieran ir puedan ir, pero no paralizar la provincia”, explicó.

El Gobernador adelantó que la decisión podría conocerse entre los próximos días y el viernes, y aseguró que el anuncio se realizará con anticipación para que los trabajadores puedan organizarse.

“Capaz que hasta el viernes lo tengamos resuelto, pero vamos a avisar con el tiempo necesario para que cada uno tome y se prepare de acuerdo a lo que ellos decidan hacer”, señaló.

Fuente Comunicación Tucumán