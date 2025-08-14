Cuatro hombres quedaron detenidos por quema de cañaverales El hecho se produjo en un campo ubicado en el kilómetro 10 de la ruta provincial 305.

Durante la tarde del miércoles, efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N° 5 Simoca aprehendieron en un campo, a 4 personas que estaban quemando un cañaveral ilegalmente poniendo en riesgo a los vecinos de la zona y a los conductores que circulaban por el lugar.

En ese aspecto, el comisario principal, Luis Godoy, representante superior de la Dirección de Delitos Rurales y Ambientales, expresó: “un equipo policial se dirigió a una finca ubicada en Ruta 305 a la altura del Km. 10, Simoca, donde atrapó a 4 hombres que se encontraban quemando cañas, actividad está penada por la Ley Provincial 6.253”

“Posteriormente, los acusados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, desde donde, convalidaron la aprehensión del propietario de la finca y de 3 empleados”, dijo, Godoy.

Además, los agentes procedieron al secuestro de un encendedor, 4 machetes y teléfonos celulares, elementos que son de interés para la investigación.

Finalmente, el comisario, argumentó: “conforme a las directivas que imparte el Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, a través de Jefatura de Policía, vamos a continuar llevando a cabo este tipo de operativos con el objetivo de erradicar esta práctica ilegal”.

Para denunciar la quema de cañaverales, pastizales o cualquier tipo de incendios que afecten la salud y dañen el medioambiente podés comunicarte con Defensa Civil de la Provincia llamando al 103.

Fuente Comunicación Tucumán