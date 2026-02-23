Desde el 2 de marzo comenzará la entrega del Boleto Gratuito para jubilados Los beneficiarios capitalinos tendrán que llevar su DNI vigente. La entrega ser realizará en el Complejo Belgrano, ubicado en avenida Sáenz Peña y General Paz.

El secretario de Estado de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, anunció que desde el lunes 2 de marzo se concretará un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados en el Complejo Belgrano, ubicado en avenida Sáenz Peña y General Paz.

El funcionario informó: “damos continuidad al operativo de entrega de boletos a los jubilados. Como ya es habitual, en el Complejo Belgrano, vamos a estar durante la primera semana de marzo, desde el lunes 2 de marzo hasta el viernes 6 de marzo. Cabe destacar que entregamos boletos a los jubilados de la Capital, de San Miguel de Tucumán, a todos aquellos que hayan optado por recibir y retirar sus boletos en ese complejo”.

Asimismo, precisó: “todavía no se ha podido acceder a nuevas inscripciones, de manera que el padrón es el mismo que con el que finalizamos el año anterior”.

En ese marco, detalló que la entrega se realiza según la terminación del DNI y solicitó la presentación del documento físico vigente a los beneficiarios.

Respecto del sistema implementado, indicó: “Vamos a continuar con el mismo sistema de boletos en el formato papel”.

Cronograma

El cronograma se organizó de la siguiente manera: el lunes 2 se entregararán boletos a jubilados con DNI terminados en 0 y 1; el martes, en 2 y 3; el miércoles, en 4 y 5; el jueves, en 6 y 7; y el viernes, en 8 y 9. El horario establecido fue de 7 a 13 horas.

Nicastro recordó: “no es necesario que vayan a las cinco de la mañana”.

Durante el operativo, el Ministerio de Salud acompañará con agentes del SIPROSA para controles periódicos y vacunación.

En cuanto a los jubilados del interior, informó: “Para los jubilados del interior, durante la semana próxima se va a hacer entrega en virtud de la distribución que hace el Ministerio de Interior en los distintos municipios y comunas”.

Finalmente, confirmó: “También se van a entregar boletos para tres meses: marzo, abril y mayo. Van a tener vencimiento el diez de junio del próximo viernes”.

Fuente Comunicación Tucumán