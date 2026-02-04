Dictan prisión preventiva para dos jóvenes acusados de brutal ataque en Tafí del Valle Máximo Carreras y Santiago Bagne están imputados por lesiones graves en grado de tentativa tras la golpiza contra Patricio Ledesma. El hecho ocurrió el 29 de enero y habría participado un grupo de unas quince personas.

La Justicia dictó prisión preventiva por 30 días para dos jóvenes acusados de participar en un violento ataque contra Patricio Ledesma, ocurrido a la salida de un boliche en Tafí del Valle. La medida fue solicitada por el Ministerio Fiscal y dispuesta durante una audiencia realizada este miércoles 4 de febrero.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Física de Monteros, a cargo de Mónica García de Targa, logró que se ordene la detención de Máximo Carreras (19) y Santiago Bagne (18), imputados por el delito de lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautores.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Hugo Campos detalló que el hecho ocurrió el pasado 29 de enero, alrededor de las 5:00, en inmediaciones del local bailable “Cañada”. Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, los acusados habrían actuado junto a un grupo de aproximadamente quince personas que persiguieron a la víctima tras la salida del boliche.

De acuerdo al relato fiscal, los agresores hicieron caer a Ledesma en una zanja y luego comenzaron a golpearlo con puños y patadas en la cabeza y el cuerpo. En ese contexto, Carreras y Bagne habrían conformado un cerco humano para impedir que el joven escapara y evitar que otras personas pudieran asistirlo. El Ministerio Público Fiscal remarcó que la víctima se encontraba en posición fetal e indefensa, y que el ataque no tuvo consecuencias más graves gracias a la intervención de un grupo de personas que logró romper el cerco para protegerlo.

Fundamentos de la medida

Al solicitar la prisión preventiva, el representante del MPF calificó el episodio como “extremadamente violento” y destacó la desigualdad de fuerzas entre los agresores y la víctima. “El móvil fue provocar lesiones graves por parte de muchas personas ante una sola que estaba indefensa. Además, estamos ante un grupo agresor del cual solo se han podido identificar a dos”, sostuvo Campos.

Asimismo, la Fiscalía argumentó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que aún resta identificar a la mayoría de los participantes del ataque. En ese sentido, el auxiliar de fiscal señaló que la prisión preventiva resulta necesaria para evitar entorpecimientos en la recolección de pruebas y garantizar el avance del proceso.

Continuarán detenidos

Tras escuchar los planteos de las partes, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido del Ministerio Fiscal. La decisión se fundamentó en el riesgo de obstaculización de la investigación, por lo que ordenó que los acusados permanezcan privados de su libertad durante 30 días, mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer el hecho e identificar a los restantes involucrados.