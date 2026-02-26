Detuvieron a dos hombres vinculados con el crimen de Erika Álvarez En las últimas horas, la Policía de Tucumán, por orden de la justicia, llevó adelante operativos para dar con los investigados.

En un nuevo avance para el esclarecimiento del crimen de Erika Álvarez, los efectivos de la División Homicidios junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) detuvieron en la mañana de este jueves a dos hombres vinculados directamente con el principal acusado, Felipe Sosa, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.

“La Policía de Tucumán, a través de esta División dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, realizó un trabajo conjunto con el personal del ECIF en una serie de allanamientos concretados en la madrugada en la Capital relacionados a la causa donde está imputado Felipe Sosa por la muerte de Érika Álvarez”, señaló la jefa de la División Homicidios, Comisario Susana Montero.

“En el marco de las medidas judiciales se detuvieron a dos hombres que están estrechamente relacionados a la familiaridad de Sosa, mientras que es materia de investigación si están involucrados en el hecho. También se secuestraron innumerables elementos que se pusieron a disposición de la Justicia para su peritaje correspondiente”, agregó Montero, quien puntualizó que secuestraron celulares, material informático y fílmico, documentación y vehículos que pueden tener injerencia en la investigación de este hecho en el que está imputado Sosa.

Montero precisó que uno de los hombres, ante la presencia policial, intentó huir por lo que se realizó una persecución hasta alcanzarlo en calle La Rioja primera cuadra, en el centro capitalino.

Los nuevos acusados, mayores de edad, se suman a la detención de Justina Gordillo, expareja de Sosa, quien se encuentra en el penal de Delfín Gallo por encubrimiento doblemente agravado.

“Desde el primer momento esta División trabajó con técnicas investigativas para dar esclarecimiento lo más rápido posible a esta causa compleja y así llevar tranquilidad a la sociedad y a la familia de la víctima”, culminó Montero, quien agregó que los nuevos detenidos no tendrían antecedentes policiales, y aseguró que la investigación continuará junto al fiscal de la Unidad de Homicidios I, Pedro León Gallo.

Cabe recordar que el cuerpo de la víctima fue hallado el 8 de enero pasado en una bolsa de consorcio que fue arrojado a un basural de Manantial Sur.

Fuente Comunicación Tucumán