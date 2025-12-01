Jueves 18 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

  • Municipios del interior

  • Comunas rurales

  • Jubilados fuera de convenio

  • Renta vitalicia – Héroes de Malvinas

  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

  • Dirección Provincial de Vialidad

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Autárquico Tucumán Turismo

  • Ente Cultural de Tucumán

  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM)

  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)

  • Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)

  • Instituto de Desarrollo Productivo

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

  • Educación – Establecimientos públicos de gestión privada
    (Privados primarios, secundarios y terciarios transferidos)

