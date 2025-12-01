Jueves 18 de diciembre
-
Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
-
Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
-
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
-
Estación Experimental Obispo Colombres
-
Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
-
Instituto Provincial de la Vivienda
-
Sociedad Aguas del Tucumán
Viernes 19 de diciembre
-
Educación – Establecimientos provinciales
(Escuelas Provinciales – Rep. 18 / Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25, 26 y 27)
-
Administración Central
-
Defensoría del Pueblo
-
Poder Judicial
(Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Pupilar y de la Defensa
-
Poder Legislativo
-
Tribunal de Cuentas
-
Tribunal Fiscal de Apelación
Sábado 20 de diciembre
-
Municipios del interior
-
Comunas rurales
-
Jubilados fuera de convenio
-
Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
-
Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
-
Dirección Provincial de Vialidad
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Autárquico Tucumán Turismo
-
Ente Cultural de Tucumán
-
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM)
-
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
-
Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
-
Instituto de Desarrollo Productivo
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
-
Educación – Establecimientos públicos de gestión privada
(Privados primarios, secundarios y terciarios transferidos)