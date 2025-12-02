El operativo “Felices Fiestas” priorizará centros comerciales, bancos y zonas turísticas El Gobierno provincial activó una nueva edición del operativo “Felices Fiestas”, con un despliegue que alcanzará 6.000 efectivos destinados a reforzar la seguridad en diciembre y durante el receso de verano. El lanzamiento estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien remarcó que el mes presenta una sensibilidad especial por el movimiento comercial, las reuniones familiares y la proximidad de las celebraciones de fin de año.

Dónde se centrará el operativo

La primera etapa del dispositivo enfocará sus esfuerzos principalmente en:

Centros comerciales

Entidades bancarias

A medida que avance diciembre, la cobertura se ampliará hacia:

Destinos turísticos

Corredores viales

Actividades nocturnas y eventos masivos

Cómo se desarrollará

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, explicó que todo el personal disponible —incluido el administrativo— realizará tareas de prevención y patrullaje durante diciembre, enero y febrero, los meses de mayor demanda operativa.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, detalló que se emplearán:

Móviles y patrullas motorizadas

Bicicletas policiales

Cadetes avanzados incorporados a las prácticas operativas

El operativo funcionará las 24 horas, con refuerzos en controles de alcoholemia, patrullajes conjuntos con municipios y monitoreo según el mapa del delito, que determinará ajustes en tiempo real. Girvau también destacó que se busca transmitir un mensaje claro: la policía tendrá una presencia más activa y responderá con rapidez ante cualquier delito.

Refuerzo de personal

Este despliegue marca además el debut de 1.200 nuevos agentes, que elevan la dotación total a 13.400 efectivos, un crecimiento cercano al 25% durante esta gestión.

Con este esquema, el Gobierno apuesta a llegar a fin de año con un dispositivo preventivo integral que fortalezca el orden público y evite incidentes durante un mes históricamente sensible para la provincia.