Dónde se centrará el operativo
La primera etapa del dispositivo enfocará sus esfuerzos principalmente en:
-
Centros comerciales
-
Entidades bancarias
-
Zonas de alta circulación urbana
A medida que avance diciembre, la cobertura se ampliará hacia:
-
Destinos turísticos
-
Ríos y espacios recreativos
-
Corredores viales
-
Actividades nocturnas y eventos masivos
Cómo se desarrollará
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, explicó que todo el personal disponible —incluido el administrativo— realizará tareas de prevención y patrullaje durante diciembre, enero y febrero, los meses de mayor demanda operativa.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, detalló que se emplearán:
-
Móviles y patrullas motorizadas
-
Unidades del 911
-
Bicicletas policiales
-
Cadetes avanzados incorporados a las prácticas operativas
El operativo funcionará las 24 horas, con refuerzos en controles de alcoholemia, patrullajes conjuntos con municipios y monitoreo según el mapa del delito, que determinará ajustes en tiempo real. Girvau también destacó que se busca transmitir un mensaje claro: la policía tendrá una presencia más activa y responderá con rapidez ante cualquier delito.
Refuerzo de personal
Este despliegue marca además el debut de 1.200 nuevos agentes, que elevan la dotación total a 13.400 efectivos, un crecimiento cercano al 25% durante esta gestión.
Con este esquema, el Gobierno apuesta a llegar a fin de año con un dispositivo preventivo integral que fortalezca el orden público y evite incidentes durante un mes históricamente sensible para la provincia.