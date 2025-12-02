Humedad e inestabilidad marcan el inicio de diciembre en Tucumán El Observador Meteorológico Cristofer Brito anticipó que la primera semana de diciembre se caracterizará por un ambiente húmedo persistente, temperaturas en ascenso y lapsos de inestabilidad que se irán alternando con mejoras temporarias.

Por Redacción - El Ocho 02/12/2025 · 7:16 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio