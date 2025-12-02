Cómo estará el tiempo esta semana
Martes 2: nubosidad variable, lluvias y lloviznas intermitentes. Mejoras por momentos.
Mínima: 20° – Máxima: 25°.
Miércoles 3: cielo con nubes y lloviznas aisladas en la mañana.
Mínima: 19° – Máxima: 27°.
Jueves 4: parcialmente nublado, con inestabilidad nocturna, sobre todo en zonas de montaña.
Mínima: 21° – Máxima: 32°.
Viernes 5: condiciones similares al jueves, con inestabilidad hacia la noche.
Mínima: 21° – Máxima: 33°.
Condiciones actuales en Tucumán (06:00 h)
Temperatura: 21,6°C
Cielo: cubierto con neblina
Humedad: 97%
Presión: 959,4 hPa
Viento: sudeste a 8 km/h
Visibilidad: 7 km
Salida del sol: 06:19
Puesta del sol: 20:02
Pronóstico extendido (7 días)
Martes: 20°C / 23°C
Miércoles: 21°C / 32°C
Jueves: 21°C / 34°C
Viernes: 20°C / 35°C
Sábado: 24°C / 33°C
Domingo: 23°C / 32°C
El inicio del último mes del año llega con humedad muy elevada, nubosidad recurrente y tardes cada vez más cálidas, preparando el terreno para un fin de semana con temperaturas veraniegas.