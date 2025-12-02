Cómo estará el tiempo esta semana

  • Martes 2: nubosidad variable, lluvias y lloviznas intermitentes. Mejoras por momentos.
    Mínima: 20° – Máxima: 25°.

  • Miércoles 3: cielo con nubes y lloviznas aisladas en la mañana.
    Mínima: 19° – Máxima: 27°.

  • Jueves 4: parcialmente nublado, con inestabilidad nocturna, sobre todo en zonas de montaña.
    Mínima: 21° – Máxima: 32°.

  • Viernes 5: condiciones similares al jueves, con inestabilidad hacia la noche.
    Mínima: 21° – Máxima: 33°.

El inicio del último mes del año llega con humedad muy elevada, nubosidad recurrente y tardes cada vez más cálidas, preparando el terreno para un fin de semana con temperaturas veraniegas.

