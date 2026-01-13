Dos jóvenes quedaron detenidos por la muerte de un hombre durante un asalto Dos personas, familiares de los detenidos, quedaron alojados en la delegación policial luego de intentar entorpecer el procedimiento atacando a los efectivos.

Tras la denuncia de un asalto que incluyó un disparo de arma, personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Este montó un operativo cerrojo que permitió atrapar a los responsables del delito.

El hecho, ocurrido en la madrugada de este lunes, tuvo lugar en el barrio Julio Abraham de la ciudad de Alderetes y culminó con la muerte de un muchacho de 21 años. El comisario principal Daniel Brito, jefe de la citada División, detalló lo ocurrido: “Una persona, de apellido Ibarra, estaba en la puerta de la casa de un amigo esperando a que lo atienda, llegaron estos dos individuos en motocicleta, le robaron sus pertenencias y le efectuaron un disparo”.

El equipo policial planificó y ejecutó, inmediatamente, un despliegue que abarcó toda el área del lugar donde aconteció el atraco y zonas aledañas, logrando de esa forma, aprehender a los autores del homicidio que, posteriormente fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación dada su minoría de edad.

“Se procedió al secuestro de la ropa que vestían en el momento de robo y un teléfono celular” afirmó Brito al referirse a los arrestados quienes ya cuentan con antecedentes penales.

