Tras la denuncia de un asalto que incluyó un disparo de arma, personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Este montó un operativo cerrojo que permitió atrapar a los responsables del delito.
El hecho, ocurrido en la madrugada de este lunes, tuvo lugar en el barrio Julio Abraham de la ciudad de Alderetes y culminó con la muerte de un muchacho de 21 años. El comisario principal Daniel Brito, jefe de la citada División, detalló lo ocurrido: “Una persona, de apellido Ibarra, estaba en la puerta de la casa de un amigo esperando a que lo atienda, llegaron estos dos individuos en motocicleta, le robaron sus pertenencias y le efectuaron un disparo”.
El equipo policial planificó y ejecutó, inmediatamente, un despliegue que abarcó toda el área del lugar donde aconteció el atraco y zonas aledañas, logrando de esa forma, aprehender a los autores del homicidio que, posteriormente fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación dada su minoría de edad.
“Se procedió al secuestro de la ropa que vestían en el momento de robo y un teléfono celular” afirmó Brito al referirse a los arrestados quienes ya cuentan con antecedentes penales.
Fuente Comunicación Tucumán