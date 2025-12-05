La adolescente agredida en su escuela de Alderetes regresó a su casa El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, junto a su gabinete, se hizo presente en el Hospital del Niños Jesús para acompañar a la familia y destacar la labor del equipo de salud.

La adolescente agredida en su escuela regresó hoy a su hogar luego de recibir atención clínica y psicológica. El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, junto a su gabinete, se hizo presente en el Hospital del Niños Jesús para acompañar a la familia y destacar la labor del equipo de salud.

En la oportunidad, Medina Ruíz comentó: “Hoy tenemos una buena noticia para la comunidad tucumana y, especialmente, para una familia: una paciente finalmente recibe el alta después de todos los cuidados. Candela se va a su casa luego de varios días internada; llegó con una herida de arma blanca en el tórax y hoy se va fuerte, valiente, sana y caminando con su mamá. Esto es posible gracias a un sistema de salud con una guardia capacitada y empática que la recibió y asistió, y a una terapia intermedia con excelente calidad de atención. Durante su recuperación requirió un tubo en el tórax, pero tras muchos días hoy vuelve a su hogar fuerte de cuerpo y también psicológicamente, porque recibió acompañamiento junto a su familia. El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo todos los días pendiente de su evolución, solicitando informes y alegrándose al saber que hoy volvía a casa. Además, recibirá asistencia escolar en su domicilio para continuar con su educación. Debemos resaltar la calidad de atención del hospital de niños y de todo el sistema de salud, algo que nos llena de orgullo. Por eso, esta es una excelente noticia: otro milagro en la provincia”.

En este sentido, el ministro resaltó que Candela recibió acompañamiento psicológico tanto para ella como para su familia y que contará con turnos programados para continuar su seguimiento. También destacó el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo durante toda la internación y mencionó que la ministra de Educación dispuso asistencia escolar domiciliaria para ayudar a la adolescente a superar la materia pendiente. Finalmente, subrayó que esta alta refleja la dedicación y el compromiso del equipo del Hospital de Niños.

Por su parte, la directora del efector, doctora Inés Gramajo, brindó detalles sobre la atención física y emocional ofrecida a la niña y señaló: “Es digno de ver cómo la atención inmediata y la contención abarcan no solo lo físico, sino también lo emocional. La nena y su mamá están sumamente agradecidas del hospital, del ministro y del gobernador, que estuvo pendiente de toda la internación. Tener el apoyo del ministro y del gobernador y reafirmar que Tucumán prioriza la salud pública es muy importante. Hoy Candela se va de alta contenta, totalmente recuperada, con turnos programados para continuar su seguimiento psicológico. Ella está hermosa, de buen ánimo y completamente recuperada”.

MIRA TAMBIÉN Recomiendan medidas de prevención para las peregrinaciones hacia Catamarca y La Reducción

En este sentido, la madre de Candela, Cintia, relató cómo vivieron la internación y el acompañamiento recibido por parte del personal de salud. Según detalló, la calidez humana del equipo fue fundamental durante los días de internación y permitió que tanto ella como su hija se sintieran contenidas y seguras. Destacó que recibieron atención constante, que se brindaron todos los cuidados necesarios y que Candela ahora se encuentra en buen estado para regresar a su hogar. Asimismo, expresó su agradecimiento a la directora del hospital, a los médicos, enfermeros, al ministro de Salud y al gobernador, quienes estuvieron pendientes de la evolución de su hija. Finalmente, señaló que se va tranquila y contenta, y que su mayor deseo es que Candela continúe feliz con la familia.

Por último, Candela compartió cómo vivió su recuperación y sus planes al regresar a casa. La joven señaló: “Estuve muy bien cuidada en el hospital; todas las chicas estuvieron atentas a mí y mi mamá, mi abuela y mi tía me vinieron a visitar. Me sentí acompañada y protegida durante toda mi internación, y pude hablar con algunos profesionales y con la psicóloga, lo que me ayudó a sentirme más fuerte. Al volver a casa, tengo ganas de descansar, ver televisión y disfrutar del tiempo con mi familia. Pasé a tercero y en los recreos salgo a caminar y hablar con mis compañeros. Para el año que comienza, deseo reunirme con todos mis compañeros y seguir compartiendo momentos felices con mi familia y amigos. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que me cuidaron; les digo gracias”.

Participaron del encuentro los subsecretarios de Salud, doctor Marcelo Montoya y doctora Cristina Majul; la directora del Hospital de Niños, doctora Inés Gramajo; la subdirectora, doctora Mónica Cepeda; y los médicos y enfermeros de la sala, quienes despidieron a Candela y a su mamá con sentimientos de tranquilidad, alegría y profundo agradecimiento por el trabajo realizado.

MIRA TAMBIÉN Fin de semana largo en San Miguel de Tucumán: agenda completa del 5 al 8 de diciembre

Fuente Comunicación Tucumán