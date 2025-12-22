Extienden la prisión preventiva del acusado por la muerte de un joven a la salida de un boliche El Ministerio Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el término de 91 días, hasta el 23 de marzo, en contra del acusado.

Este lunes 22 de diciembre se realizó la audiencia de prórroga de prisión preventiva en contra de Santiago Leonel Budini (22), imputado por el homicidio de Federico Toledo (20), ocurrido a la salida de un boliche ubicado sobre avenida Sarmiento al 1200 de la capital.

En el caso interviene la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, representado en esta oportunidad por la auxiliar de fiscal Luz Becerra, quien requirió la extensión de la medida de coerción por 91 días, hasta el 23 de marzo, al considerar que persisten los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva oportunamente dispuesta.

De acuerdo con la imputación, el hecho ocurrió el pasado 20 de septiembre, alrededor de las 06:00 horas, cuando Toledo se encontraba junto a un grupo de amigos en la vereda de enfrente del boliche “Howards”. En ese contexto se produjo una discusión con Budini que derivó en una agresión violenta.

La Fiscalía sostiene que el imputado, con conocimientos en boxeo, taekwondo y MMA (artes marciales mixtas), se representó la posibilidad de provocar un resultado letal al golpear y, aun así, primero le propinó un golpe de puño a Mateo Marti, causándole una fractura en la nariz, y luego un golpe certero en el rostro a Toledo, quien cayó pesadamente al suelo y falleció en el lugar como consecuencia del impacto recibido.

Como agravante, la representante del Ministerio Fiscal remarcó que, tras provocar la muerte de Toledo, el imputado se dio inicialmente a la fuga y luego regresó al lugar con una actitud desafiante y burlona respecto de lo sucedido. Según se expuso en audiencia, Budini exclamó: “ahora le van a tener que soplar el c… a tu amigo”, para luego retirarse nuevamente del lugar, lo que fue considerado un elemento de suma gravedad por la Fiscalía al momento de evaluar su conducta posterior al hecho.

Budini se encuentra imputado como presunto autor del delito de homicidio simple con dolo eventual, en perjuicio de Toledo, en concurso real con homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa, en perjuicio de Marti.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Fiscal señaló que aún restan producirse medidas probatorias relevantes, entre ellas el informe definitivo de autopsia, pericias complementarias, análisis de cámaras de seguridad de la zona, pericias químicas y nuevas declaraciones testimoniales. Asimismo, remarcó la persistencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, en atención a la gravedad del hecho y a la expectativa de pena.

“Se trata de un caso de extrema gravedad que generó una fuerte conmoción social, y entendemos que mantener la prisión preventiva resulta necesario para garantizar el normal desarrollo del proceso”, sostuvo la fiscalía.

Finalmente, el juez interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Fiscal y resolvió prorrogar la prisión preventiva de Santiago Leonel Budini por el término de 91 días, disponiendo que continúe alojado en una unidad del Servicio Penitenciario, hasta el 23 de marzo.

