Los tucumanos disfrutaron del tradicional Chocolate patrio Docentes, alumnos, vecinos, representantes de agrupaciones gauchas, vendedores de insignias patrias fueron partícipes de este día tan especial para los argentinos y tucumanos

Decenas de tucumanas y tucumanos participaron en la mañana del lunes en Plaza Independencia del tradicional chocolate por los festejos del 25 de Mayo en su nuevo aniversario, el número 216.

En la oportunidad se hicieron presentes al principal paseo público parte del Gabinete provincial, representantes ante el Congreso nacional, autoridades del Poder Legislativo y Judicial, fuerzas de seguridad, representantes de la sociedad civil, alumnos y docentes de diferentes establecimientos, entre otros.

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz expreso: “Un día patrio para recordar y agradecer a los patriotas que nos dieron esta Patria que hoy disfrutamos y también agradecer a los que hacen patria día a día como el personal de salud, los docentes, la policía, y cada ciudadano que quiere un Tucumán mejor”.

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Luego agregó: “El gobierno de la provincia siempre nos pide estar cerca de la gente, trabajar por Tucumán, que nadie que no sea tucumano va a buscar lo mejor para Tucumán, así que hoy un día como para reflexionar, agradecer y, por supuesto, trabajar unidos por un tucumán mejor”.

Por su parte la intendenta capitalina, Rossana Chahla manifestó: “Recordemos la gesta de este 25 de mayo, que ha sido una semana muy importante, muy movida, entre el entre el 18 y el 25 de mayo, donde destituyeron al al virreinato del Río de la Plata, y fue el primer gobierno patrioc con Mariano Moreno a la cabeza”.

Luego agregó: No ha sido fácil porque tenía que desconocer al rey. Y, en ese contexto, la gente salió a la plaza, y y ahí hay una frase que siempre nos queda y siempre la aplicamos, ¿no? Y decimos, la gente se había unido, empezado a repartir, carapela y el pueblo quiere saber de qué se trata”.

En ese punto hilvanó: “Eso es lo que hacemos todos los días nosotros en nuestro municipio, contándolo al pueblo lo que hacemos, cómo lo hacemos y demás. Así que, bueno, feliz día de la patria para todos, y ahí se empieza a gestar nuestra historia de la independencia”, cerró Chahla.

En tanto que el diputado del bloque Independencia, Javier Noguera sostuvo: “Es una celebración más de un hito histórico que que celebramos los argentinos. No solo rememoramos el tiempo histórico de la Primera Junta, sino, básicamente, el sueño de una patria más libre, justa y soberana, que creo sigue siendo, al día de hoy, una consigna que no está satisfecha, a la cual le falta mucho todavía, y creo que honrar a la patria es también la memoria de quienes la soñaron hace más de 200 años, y creyeron que esas consignas, la de una patria más libre, justa y soberana, era posible”.

En ese sentido sostuvo: “Hoy nuestro mensaje tiene que ir en esa dirección, en entender que estas celebraciones tienen también un mensaje, un propósito para los argentinos, y, bueno, para los tucumanos también, y enhorabuena que lo estemos celebrando”.

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Felipe Lizarraga Cordomí cursa el 6° grado de la Escuela Normal y es cuadro de honor por acompañar a la Bandera. “Tengo 11 años y vengo acá por el acto del 25 de mayo para acompañar mi bandera nacional. La verdad que me siento muy orgulloso y muy feliz de estar aquí”.

Ana, madre de una alumna que participó de los festejos patrios dijo: “Vine a la plaza con mi hija para presenciar el acto en representación de la escuela. Es una fecha especial porque coincide con el cumpleaños de mi abuela, así que lo vivimos como una conmemoración familiar y patriótica. Tratamos de venir siempre que podemos; es un recuerdo importante para mi hija y para mí”.

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Delegaciones escolares acompañaron las actividades oficiales con abanderados, escoltas y docentes. Entre ellas estuvo presente la Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi, que además celebró un nuevo aniversario institucional.

Griselda Cajal, referente del establecimiento destacó la participación de los estudiantes y el significado de la fecha patria.

“Hoy celebramos junto a los alumnos este 25 de Mayo para conmemorar el nacimiento de nuestra patria, un acontecimiento tan importante. Además, nuestra escuela lo lleva en su esencia porque hoy también cumplimos 151 años”, expresó.

En ese marco, la docente valoró el compromiso de las familias y dejó un mensaje dirigido a los estudiantes.

“Que sigamos el ejemplo de nuestros héroes y luchadores, que tengamos esperanza y fe, y que un pueblo unido siempre triunfa”, señaló.

Por su parte, Félix, alumno abanderado de sexto grado, expresó el orgullo de representar a su escuela en la ceremonia patria. “Es un gran orgullo portar la bandera en una fecha tan importante. La Revolución de Mayo cambió nuestra historia y representa un gran honor estar hoy acá”, manifestó.

La jornada también contó con la presencia de agrupaciones tradicionalistas que acompañaron las actividades desarrolladas en el principal paseo público de la provincia.

La presidenta de la Agrupación Gaucha El Manantial, Ana Viviana Juárez, remarcó la importancia de preservar las costumbres y valores vinculados a la identidad nacional.

“Los gauchos tenemos que mantener las tradiciones y las culturas. Estamos presentes acompañando a todo el pueblo de Tucumán en este importante día de nuestra República Argentina”, afirmó. Asimismo, consideró valioso el acompañamiento institucional a las expresiones culturales y tradicionales.

“Los dirigentes tienen que acompañar estos momentos de cultura, de tradición y de conmemoración de hechos importantes de nuestra patria”, sostuvo.

Estudiantes de distintos establecimientos educativos participaron del encuentro patrio y compartieron reflexiones sobre el significado histórico del 25 de Mayo.

Lourdes Carrizo Herrera, representante del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, destacó la experiencia de portar la bandera nacional durante el acto.

“Se siente un honor y un orgullo total vivir esta experiencia. Para mí, el 25 de Mayo significa el día en que el pueblo pudo expresar sus derechos y alzar la voz”, indicó. La estudiante también dejó un mensaje destinado a otros jóvenes sobre la importancia de la formación educativa.

“Que estudien. El conocimiento es poder. Desde la ignorancia no se puede llegar muy lejos. Jamás dejen de estudiar”, expresó.

El Tradición Chocolate Patrio también convocó a emprendedores y vendedores ambulantes que ofrecieron productos alusivos a la fecha patria, como escarapelas y banderas argentinas.

Camila, una joven vendedora presente en la plaza, destacó el movimiento generado por la convocatoria y expresó su orgullo de participar en la celebración. “Estoy feliz y orgullosa de ser argentina. Me gusta mucho este país y me pone contenta ver la plaza llena porque también ayuda a las ventas”, comentó. Además, transmitió un mensaje de esperanza en el contexto actual. “Tengo esperanza en el futuro del país y hoy me siento bendecida, gracias a Dios”, concluyó.