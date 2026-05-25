Jaldo presidió los actos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo Tras el tradicional chocolate patrio, la jornada comenzó con el acto de izamiento de la Enseña Nacional en el mástil de plaza Independencia, con la presencia de autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones y público en general.

Por el 216° aniversario de la revolución de Mayo, el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó el acto de izamiento de la Enseña Nacional en el mástil de plaza Independencia, con la presencia de autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones y público en general.

Junto al mandatario tucumano se encontraba su esposa, Ana María Grillo; el vicegobernador, Miguel Acevedo y su esposa, Miriam Segura; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los ministros del Poder Ejecutivo: Daniel Abad (Economía), Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Marcelo Nazur (Obras Públicas), Federico Masso (Desarrollo Social), Luis Medina Ruiz (Salud), Gilda Pedicone (fiscal de Estado), Federico Nazur (Secretario General de la Gobernación); la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla y su esposo Marcelo San Pedro; los diputados nacionales: Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera; las senadoras nacionales, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila.

También estaban presentes el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; los legisladores: Mario Leito, Francisco Serra, Francisco Gómez, Paula Galván y Roque Argañaráz; los intendentes: Antonio Moreno (Trancas), Bruno Romano (Alberdi), Marta Najar (Las Talitas), Graciela Gutiérrez (Alderetes), Gimena Mansilla (Aguilares), Marta Albarracín (Lules) y delegados comunales.

Por las fuerzas de seguridad provincial, estaban presentes: el jefe y subjefe de la Policía; Joaquín Girvau y Roque Yñigo y el director del Servicio Penitenciario de Tucumán, Antonio Quinteros.

Por las fuerzas federales, se encontraban: el jefe de la Guarnición Militar de Tucumán del Ejército Argentino y director del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid, José María Santillán; el jefe de la Región IV de Gendarmería, César Luis Fuglistaler; el director General de la Agencia Regional Federal NOA Tucumán, Policía Federal, Guillermo Adrián Borri; y el jefe de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria del Norte, Comisario General, Cristian Castricini.

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Además, asistieron representantes de las fuerzas vivas de la provincia, agrupaciones gauchas, establecimientos educativos, entre otros.

La ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, encabezó un mensaje alusivo al 25 de Mayo en el que destacó la importancia de la participación ciudadana, la unidad y el compromiso colectivo para fortalecer el país y la provincia.

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Durante el acto realizado en la explanada de la Casa de Gobierno, la funcionaria celebró la presencia de las familias tucumanas en la Plaza Independencia y remarcó el valor histórico de la fecha patria.

“Hoy estamos aquí diciendo presente, como estuvieron aquellos vecinos de 1810 frente al Cabildo”, expresó Montaldo, al recordar el rol del pueblo en la conformación del Primer Gobierno Patrio.

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En su discurso, la ministra sostuvo que “la patria no se hace de una vez y para siempre”, sino que debe construirse diariamente a través del diálogo, el intercambio de ideas y el respeto por las diferencias.

“La patria se construye dialogando, discutiendo, haciendo proyectos y eligiendo seguir juntos”, afirmó.

Asimismo, utilizó la metáfora de una orquesta para describir el funcionamiento de una sociedad organizada: “Hay una gran variedad de músicos e instrumentos, pero todos siguen una misma partitura, que en nuestro caso es un proyecto de país y de provincia, enmarcado por las leyes, la Constitución y el respeto mutuo”.

Finalmente, Montaldo convocó a los presentes a renovar el compromiso con las futuras generaciones y trabajar por mejores condiciones de vida para todos los argentinos.

“Más allá de las diferencias, debemos seguir trabajando juntos con entusiasmo y respeto”, concluyó antes de cerrar su mensaje con un enfático: “¡Viva la patria!”.

A su turno, alumnos de la Escuela Secundaria Costanera, pronunciaron un discurso alegórico a la fecha. Juan Ignacio Mendoza (12 años) destacó el valor de la libertad, el compromiso ciudadano y el rol de las nuevas generaciones en la construcción del país.

El estudiante recordó el proceso histórico de la Revolución de Mayo y remarcó el coraje de quienes impulsaron el nacimiento del primer gobierno patrio en 1810.

“El 25 de Mayo no es solo un feriado o un día para no venir a la escuela, sino una fecha para reflexionar sobre el esfuerzo y el valor de aquellos patriotas que dieron el primer paso hacia la libertad”, expresó.

En su mensaje, Mendoza sostuvo que la construcción de la patria continúa en la actualidad a través de las acciones cotidianas, el respeto y la solidaridad entre las personas.

“Cada vez que ayudamos a un compañero, decimos lo que pensamos con respeto o nos comprometemos con algo más grande que nosotros mismos, estamos honrando ese 25 de Mayo”, afirmó.

El joven también resaltó que el destino del país “lo escriben las personas que viven, trabajan y estudian en Argentina”, dejando un mensaje de participación y compromiso dirigido especialmente a las nuevas generaciones.

La alumna, Michelle Macarena Nickler (15 años), brindó un mensaje cargado de reflexión y sentimiento patrio durante el acto oficial por el 25 de Mayo, donde resaltó la importancia de la libertad, la identidad nacional y el compromiso de las nuevas generaciones con el futuro del país.

En su discurso, la estudiante sostuvo que “ser argentino no es solo haber nacido acá”, sino también asumir la responsabilidad de construir y cuidar la patria todos los días. Además, recordó el valor de quienes impulsaron la Revolución de Mayo y lucharon por la libertad hace más de dos siglos.

Nickler invitó a reflexionar sobre el rol de cada ciudadano en la sociedad actual y planteó interrogantes vinculados al aporte personal desde distintos ámbitos, como la escuela y la familia.

“¿Qué estoy haciendo hoy por mi país? ¿Qué puedo aportar desde mi lugar?”, expresó ante las autoridades y el público presente.

La joven también destacó el orgullo de pertenecer a la Argentina y remarcó la emoción que generan los símbolos patrios, como el Himno Nacional y la bandera celeste y blanca.

Finalmente, llamó a valorar y defender la libertad conquistada por generaciones anteriores y aseguró que la principal enseñanza de la Revolución de Mayo sigue vigente: “Cuando nos unimos y creemos en algo, podemos cambiar la historia”.

La profesora de la Escuela Secundaria Costanera, Fabiola Soria, expresó su orgullo y emoción por la participación de los estudiantes de la institución en el acto oficial por el 25 de Mayo.

La docente valoró especialmente que la escuela haya sido elegida para representar a la comunidad educativa durante la ceremonia patriótica y resaltó el compromiso de los alumnos que participaron con la bandera y en la lectura de los discursos alusivos a la fecha.

“Los chicos estaban muy contentos y emocionados de poder dar su palabra y su voz frente a todo el público en un acto tan importante”, señaló.

Soria también destacó el mensaje transmitido por los estudiantes durante la jornada, centrado en la importancia de construir valores y compromiso ciudadano desde los espacios cotidianos.

“La revolución la empezamos desde casa, desde la escuela y desde el lugar que nos toca a cada uno”, afirmó.

Tras el izamiento, las autoridades se trasladaron a pie hacia la Iglesia Catedral para participar del Solemne Tedeum. En el recorrido, el gobernador saludó a escolares, vecinos y miembros de organizaciones civiles.