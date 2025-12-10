Fernando Burlando juró como abogado en el foro local El letrado anunció que actuará, principalmente, en la causa que investiga la presunta censura a medios de comunicación.

Fernando Burlando juró este miércoles como abogado en Tucumán para intervenir formalmente en causas radicadas en la provincia. Tras la ceremonia, el letrado brindó una conferencia en la que adelantó que tendrá una presencia permanente en el territorio. “Voy a venir seguido a la provinica”, remarcó.

Su desembarco ocurre en plena polémica por la medida cautelar dictada por un tribunal que prohíbe al canal CCC y a sus trabajadores realizar críticas públicas a jueces y fiscales. Burlando confirmó que su estudio ya analiza los alcances de esa resolución, a la que calificó como “grave” y “contraria al sentido común”.

“Una medida que provoca censura es en contra no del pueblo tucumano, sino del pueblo argentino. Si censuran a la prensa, aparece la oscuridad; no tengan dudas”, dijo. El abogado indicó que antes de fin de año podrían iniciarse presentaciones vinculadas al caso. “Vemos resoluciones discutidas con el sentido común y que van en contra de la ley. Evaluamos si detrás de una definición así puede existir un delito y si corresponde investigarlo”, adelantó.

Consultado sobre el contexto provincial, Burlando opinó que “muchas cosas deben cambiar en Tucumán”. “Veo mucho olor a viejo en la política. Hace falta la presencia de gente joven, ética y moral. Con una política renovada, medidas como esta censura no ocurrirían”, sostuvo.

Si bien aclaró que no generaliza sobre todos los jueces o fiscales, señaló que algunos funcionarios “se desprestigian” al ordenar restricciones a la prensa “sin saber qué se va a publicar”.

Burlando llegó acompañado por parte de su equipo, integrado por especialistas en derecho digital, exfiscales y abogados con trayectoria en causas contra grandes plataformas tecnológicas.

“Somos un estudio con presencia en todo el país. Venir a Tucumán es algo normal. A veces, por las costumbres de ciertos lugares, algunos profesionales locales prefieren no involucrarse en temas que pueden traerles consecuencias éticas o personales. Nosotros no tenemos compromisos con nadie, solo con la sociedad”, afirmó.

El abogado confirmó que su principal enfoque será revertir la cautelar que limita a la prensa. “Es el tema crucial, y lo haremos con prudencia, objetividad y dentro de los mecanismos legales”, aseguró.

Fuente La Gaceta