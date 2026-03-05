Los docentes tendrán 50% de descuento en el boleto de transporte interurbano Así lo dispuso el gobernador Osvaldo Jaldo que se plasmó en una resolución de la Dirección de Transporte.

El Gobierno provincial resolvió generalizar el descuento del 50% en el valor del boleto de ómnibus para los docentes que tramiten los abonos interurbano y rural, eliminando el piso mínimo de viaje que había regido durante los ciclos lectivos anteriores. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1109-Régimen Abono Período 2026 y la N° 1151 Aclaratoria, lo que representa una modificación sustancial en el alcance del beneficio.

“Queremos dar la seguridad a todos los docentes de la provincia que ocupan las líneas de transporte provinciales, tanto metropolitanas y como rurales, de que se establece el 50% de descuento para los abonos docentes”, informó Vicente Nicastro, secretario de Transporte de la Provincia. En esa línea, remarcó que “todos los tramos tienen el descuento” y el beneficio rige desde el lunes 3 de marzo.

“Todos los años al inicio del ciclo lectivo se realizan resoluciones por el abono con descuento y por una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo y luego de un acuerdo con los empresarios del transporte automotor, quedó establecido un descuento del 50% del total del abono para los que usen ese medio de transporte en zona Metropolitana y Rural”, aseguró el Director de Transporte, Sergio Apestey.

En ese sentido explicó que hasta el año pasado los docentes de la zona Metropolitana tenían un abono con un descuento del 30% y este año se generalizó con el beneficio de un 20% más, totalizando lo acordado por lo que todo docente paga un abono de 2000 pesos.

En el caso de los educadores de San Miguel de Tucumán, se mantiene el descuento mediante abono del 30% sobre el valor, según lo dispuesto por ordenanza. Al respecto el funcionario aclaró: “las líneas 1 a las 19 son urbanas y es un tema netamente que corresponde a la Intendencia capitalina”.

La resolución también precisa que se mantienen los descuentos en abonos para estudiantes primarios (30%), secundarios (40%), universitarios (40%) y de educación popular o especialidades (40%). Además, pueden acceder a un descuento del 30% -con abono- empleados y obreros que utilicen líneas interurbanas y rurales. En todos los casos, el paquete de abono mínimo es de 22 viajes al mes.

Fuente Comunicación Tucumán