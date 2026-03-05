El gobierno provincial y el gremio de UPCN firmaron un acuerdo salarial La rúbrica estuvo a cargo del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado y la secretaria general del sindicato, Lucinda Espeche.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, quien tuvo que viajar a Ciudad de Buenos Aires) firmó un acuerdo salarial con Lucinda Espeche, secretaria general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN seccional Tucumán). El entendimiento que contempla una actualización del 11% para los trabajadores de la administración pública centralizada, comunas y municipios.

Participaron de la firma el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín y su par de Acción Política y Comunitaria, Daniel García.

En su alocución el ministro de Gobierno y Justicia dijo: “Agradecerte Lucinda que siempre está predispuesta a escuchar y entender y nosotros también escuchar a los trabajadores por eso el gobernador Osvaldo Jaldo quiso más allá de los números, que haya un piso que iguale a todos los que menos ganaban para tener un poquito más. A lo mejor no es lo suficiente en estos momentos donde hay recesión e inflación pero sería peor hacerlo como en otras provincias que los aumentos lo hicieron por decreto que no supera el 1% de la inflación o como despedir trabajadores para aplicar un ajuste, criterios que no pasa en Tucumán”, argumentó.

A su turno, Espeche manifestó: “Quería estar a la par de los trabajadores y siempre estuvo a la par del gobernador. Hace 33 años que estoy al frente de UPCN y desde esa época lo conozco al gobernador. Sabemos que está muy mala la situación, no es momento de festejar porque estamos viviendo no solo Tucumán sino el país algo grave por lo que tenemos que estar más unidos y hermanos.”

Conversaciones

MIRA TAMBIÉN El Gobierno provincial firmó con el Frente de Gremios Estatales

El secretario de Comunicación de UPCN, Javier Rodríguez, explicó que el acuerdo respondió a las conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre el gremio y el Poder Ejecutivo provincial. “Tras varias semanas de negociaciones, nuestra Secretaria General, la compañera Lucinda Espeche, ha formalizado lo que va a ser el acuerdo salarial para los trabajadores de administración pública centralizada y comuna y municipio, tal cual como lo veníamos trabajando, como se lo veníamos anticipando”.

Según detalló el dirigente “el acuerdo salarial contempla un 11% de aumento para todos los trabajadores, del cual un 8,4% va a ser abonado ahora en el transcurso de este mes de marzo. Ese es el resultado de lo que son los índices inflacionarios de los meses de noviembre, diciembre y enero. Y en cuanto al índice inflacionario de febrero, va a ser abonado con el sueldo del mes de marzo”.

Rodríguez indicó además que el acuerdo incorporó una suma adicional para los agentes públicos. “Y no solo eso, sino que además también hemos incorporado una suma para todos los trabajadores de 30 mil pesos”.

MIRA TAMBIÉN Los docentes tendrán 50% de descuento en el boleto de transporte interurbano

El dirigente sostuvo que el entendimiento “sentó la base ya para todo el año ya que era una gran preocupación de UPCN de que nosotros podamos actualizar nuestro salario, teniendo en cuenta lo que había quedado pendiente del 2025. Esto no solamente que se ha logrado, se ha actualizado, hoy los trabajadores estatales no lo hemos perdido ante la inflación. Y no solo eso, sino que hemos sentado la base, el gobierno se ha comprometido a que de manera trimestral, en este caso UPCN a través de su secretaria general y su comisión directiva, va a iniciar las tramitaciones para ir actualizando los salarios de manera permanente durante todo el año”.

Salario

El referente sindical detalló además el impacto del incremento en los haberes de referencia que utiliza el gremio para sus cálculos.”Trabajamos con una boleta testigo, una categoría 18. Un compañero que recién ingrese sin contar la la antigüedad, el título y el presentismo pasará a cobrar el mes de febrero, 920.000 pesos. Con el aumento de marzo, 950.000 pesos. Con estos 30.000 pesos extra, va a llegar también a la suma de 990.000 pesos”. Además aclaró que se verá reflejado en una planilla adicional lo acordado.

MIRA TAMBIÉN Jueves gris y pasado por agua: advierten por tormentas fuertes

El acuerdo también incluyó una actualización de las asignaciones familiares y del adicional por escolaridad. “Las asignaciones aumentan en un 60% y la escolaridad aumenta en un 100%. Así que esto seguramente nos lleva a nosotros, a que ningún trabajador estatal, por más baja que sea su categoría, sin ningún tipo de bonificación ni de extensión horaria, esté en el orden del millón de pesos”, explicó el gremialista.

El dirigente explicó que, tras el cierre de este acuerdo para la administración centralizada, el gremio continuó con las gestiones para otros sectores de la administración pública. “Así que nosotros creo que hemos terminado esta parte, luego tenemos que seguir con el área de salud y lógicamente los compañeros del Instituto de Previsión y Salud Social, que también están a la espera de su acuerdo salarial”.

El acuerdo también incluyó compromisos vinculados a la situación laboral de trabajadores contratados y temporarios dentro de la administración pública provincial. “También se establece que los expedientes se van a agilizar, se van a motorizar, van a llegar a la firma del gobernador. Todos los expedientes de titularizaciones, de compañeros contratados que van a pasar a temporario, de temporarios que van a pasar a planta permanente, todo se va a ir firmando en la medida que el gobernador de la provincia tenga ese expediente en su despacho”.

MIRA TAMBIÉN Los locales comerciales regresan a su horario de cierre habitual

Rodríguez señaló que el gremio impulsó un trabajo de seguimiento en los distintos organismos para avanzar con esos procesos administrativos. “Vamos a recorrer cada uno de los organismos para lograr que esos expedientes que dan la tranquilidad de la tan ansiada titularización a los trabajadores, llegue al despacho del gobernador y se efectivice su planta permanente”.

Auxiliares

En relación con el personal auxiliar del sistema educativo, el dirigente sindical planteó la necesidad de revisar la organización de los traslados laborales. “Tenemos compañeros que son de Capital y tienen que trasladarse muy lejos al interior de la provincia, y compañeros que son del interior de la provincia y que tienen que trasladarse a Capital. Eso es insólito”.

Rodríguez indicó que el gremio planteó esta situación ante las autoridades educativas. “Nosotros ya venimos planteando esto ante el Ministerio de Educación. Hemos tenido respuesta en algunos casos, en otros no. Entonces, hemos pedido trabajar sobre ese tema específicamente”.

El dirigente también señaló que la organización sindical transmitió a las autoridades la situación del personal auxiliar en los establecimientos educativos. “Sabemos que Luz Indespeche permanentemente le remarca al gobierno que realmente nuestros trabajadores de escuela están siendo superados. Hay compañeros que tienen establecimientos que son enormes y que cuentan con uno o dos personales auxiliares”.

Fuente Comunicación Tucumán