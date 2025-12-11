El Gobierno provincial lanzó la Canasta Navideña La Provincia presentó una canasta navideña y una caja panadera que beneficiarán a miles de familias tucumanas durante las fiestas. Estarán disponibles la semana que viene.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, junto al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado informaron que, a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Dirección de Comercio y el sector privado —incluyendo la Cámara de Panaderos, la Cámara de Supermercadistas y con el acompañamiento de la Federación Económica— se dispuso una canasta navideña de cinco productos y una canasta panadera de cuatro productos, ambas a $6.499.

Acevedo destacó el esfuerzo del gobernador Osvaldo Jaldo y de las empresas participantes para mantener precios casi equivalentes a los del año pasado, pese al incremento de costos que enfrenta el comercio. Subrayó el compromiso de las cámaras empresariales para garantizar una propuesta accesible para todas las mesas tucumanas.

Asimismo, pidió a los medios difundir la nómina de comercios adheridos, que será publicada por Información Pública, con el objetivo de asegurar que cada vecino y vecina pueda acceder a estas canastas.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, destacó la importancia de contar en esta época del año con propuestas que permitan a la comunidad acceder a productos a menor precio, información que estará disponible a través de los canales oficiales.

También estuvieron presentes en el lanzamiento el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales y el secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow.

El subsecretario de Comercio Interior, Juan Carlos Bernard, agradeció al Gobernador y al ministro Regino Amado por impulsar medidas destinadas a aliviar el bolsillo de las familias tucumanas. Destacó el acompañamiento de la Cámara de Panaderos, la Cámara de Supermercados de Tucumán y más de 30 supermercados adheridos, así como la presencia de la Federación Económica.

El presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Tucumán, Guillermo Saccomani, expresó su satisfacción por acompañar nuevamente —como desde hace más de una década— la puesta en marcha de la canasta navideña compuesta por cinco productos: sidra, pan dulce, budín, turrón y garrapiñada, a un precio de $6.499. Destacó que la propuesta es accesible para todos los hogares y que su valor se mantiene prácticamente igual al del año pasado, lo que representa “un gran esfuerzo del sector en un año difícil”. Saccomani indicó que en los próximos días se informará en qué locales estará disponible la canasta, aclarando que se trabajará con distintas marcas para facilitar los acuerdos. Remarcó que, pese a la compleja situación económica, los supermercados han sostenido la oferta y cuentan con stock destinado al consumo familiar hasta fin de año.

La voz de los comerciantes

Vicente García, vicepresidente de la Cámara de Supermercados y propietario del supermercado Doña Maga, de la ciudad de Alderetes, precisó que los clientes podrán comprar alguno de los cinco productos que integran la Canasta Navideña de forma individual. “Queremos que la gente que quiera llevar de a un producto no se vea obligada a llevar los cinco productos; por eso, vamos a tratar de que el valor se mantenga tanto en la forma total de la canasta, como en forma individual”, sostuvo.

El objetivo de los comercios, indicó García, “es favorecer a la gente en una situación difícil y que todos puedan disfrutar de un pan dulce, de una sidra, etc.”.

El empresario panadero Juan Pablo Albertus destacó que “la canasta navideña viene de la mano del Gobierno de la Provincia, articulando lo público y lo privado en un contexto económico difícil para la gente”.

Explicó que “estamos acompañando con una canasta navideña panadera que consta de cuatro productos emblemáticos de las fiestas: pan dulce, pancitos chips, prepizza y pan de miga para los sándwiches”. El precio, señaló, será “muy económico, entre 6.500 y 6.900 pesos” y estará disponible “a partir de la semana que viene”.

Albertus remarcó que buscan “tener presencia en las mesas navideñas y también generar ventas”. “Venimos de meses muy difíciles, con servicios que siguen subiendo y con costos de energía y logística que impactan de lleno”, dijo.

