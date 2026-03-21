El Gobierno provincial refuerza la asistencia a productores en zonas inundadas El secretario de Producción, Eduardo Castro, detalló el despliegue de asistencia en zonas rurales aisladas de La Madrid, donde el acceso continúa siendo únicamente por agua.

El secretario de Producción, Eduardo Castro, confirmó que por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, el Gobierno provincial continúa desplegando un operativo intensivo de asistencia en las zonas más afectadas por las inundaciones en el este de Tucumán, especialmente en áreas rurales de difícil acceso.

“Por instrucciones del Gobernador, nos dirigimos hacia la zona este de La Madrid, como Sol de Mayo y Los Cercos, donde la ayuda únicamente puede ingresar por lancha”, explicó el funcionario. En ese sentido, destacó la colaboración de particulares que facilitaron embarcaciones para poder concretar los envíos.

Durante los operativos, se distribuyeron alimentos, fardos y alimento balanceado, además de comida para animales domésticos. “Enviamos alimento para mitigar un poco la situación que están viviendo estas familias, cuya subsistencia depende fundamentalmente de la cría de cabras”, señaló Castro.

Asimismo, indicó que el esquema logístico continuará en los próximos días: “Hoy estamos llevando más provisiones hacia La Madrid, que funcionará como centro de acopio, desde donde se distribuirá la ayuda a las distintas zonas afectadas”.

En cuanto al panorama actual, el Secretario describió un escenario todavía complejo: “El dique no ha podido drenar lo suficiente, por lo que hay sectores secos y otros aún completamente anegados”. No obstante, se mostró moderadamente optimista: “La situación tiende a mejorar y, si el clima acompaña, pronto podremos acceder por vía terrestre”.

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En paralelo, Castro resaltó el trabajo articulado con distintos organismos técnicos y profesionales para atender la emergencia sanitaria en el territorio. “Hemos tenido mucha colaboración de la Dirección de Ganadería, que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, y un acompañamiento muy importante del Colegio de Veterinarios y de la Facultad, que nos envía pasantes todos los días”, destacó.

En materia sanitaria, Castro advirtió sobre los principales riesgos derivados de la inundación. “Nos preocupa el control de las bicheras, ya que hay mucha presencia de moscas y mosquitos que afectan a los animales”, explicó. Además, alertó sobre posibles enfermedades: “Estamos evaluando el riesgo de zoonosis como la leptospirosis y trabajando con el SIPROSA para gestionar vacunas que permitan proteger al ganado”.