El Gobierno reforzó a la Policía con móviles, tecnología y un nuevo salón institucional El Gobernador hizo entrega de vehículos, equipamiento e inauguró un espacio histórico para formación y encuentro policial. La acción busca mejorar la prevención y la investigación de delitos, destacando el compromiso con la seguridad y la profesionalización de la fuerza.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes un acto en el predio de Jefatura de Policía, donde entregó nuevos vehículos y equipamiento tecnológico para fortalecer las tareas operativas y de prevención. Además, en el marco de la conmemoración del 205° aniversario de la fuerza, inauguró el Salón de Honor “Gobernador Bernabé Aráoz”, un espacio destinado a preservar la memoria de la institución y promover el encuentro de la familia policial. La inversión en equipamiento alcanzó los $729.624.973.

La entrega incluyó dos camiones Mercedes-Benz Atego, que serán carrozados para el traslado del personal de Infantería, y dos furgones Mercedes-Benz Sprinter para distintas funciones de la fuerza.

El mandatario explicó que la incorporación de los camiones respondió al crecimiento y la descentralización de la Infantería en las distintas regionales. En ese sentido, destacó la importancia de contar con unidades que permitan trasladar al personal en condiciones adecuadas.

“La Policía no solo se moderniza, sino que las decisiones que tomamos son para cuidar y preservar a nuestros policías. Es darle la mayor garantía posible en el cumplimiento del deber”, afirmó.

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Las incorporaciones al parque automotor durante este año también incluyeron 32 motocicletas Kawasaki 650 destinadas a la Dirección de Operaciones Motorizadas (DOM), un camión Mercedes-Benz Atego para la sección Caballería y 32 bicicletas Venzo con equipamiento de seguridad. Estas unidades se sumaron a los vehículos entregados durante la jornada para ampliar la capacidad de movilidad y respuesta de la fuerza.

Por otra parte, Jaldo destacó la adquisición de tecnología destinada a mejorar las investigaciones y el esclarecimiento de delitos. Explicó que los equipos permitirán procesar imágenes de cámaras del Sistema de Emergencias 911, municipios, comercios y particulares para “acortar todos los tiempos investigativos y esclarecer los hechos, en el menor tiempo posible”.

Un espacio para la memoria y el encuentro de la familia policial

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En el marco de la jornada, el Gobernador dejó formalmente inaugurado el Salón de Honor “Gobernador Bernabé Aráoz”, un espacio destinado a preservar la memoria de hombres y mujeres que formaron parte de la Policía de Tucumán y promover actividades de capacitación, profesionalización y encuentro para la familia policial.

Jaldo destacó la recuperación del inmueble, que anteriormente funcionaba como un galpón, y reconoció la decisión del Ministerio de Seguridad y de las autoridades policiales de acondicionarlo y asignarle el nombre del exgobernador tucumano.

En esa linea, recordó la participación de Bernabé Aráoz en los acontecimientos del 24 de septiembre de 1812, junto al general Manuel Belgrano, y señaló que en el Congreso de la Nación se trabaja para declararlo héroe nacional.

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El jefe del PE provincial sostuvo que el salón, además de funcionar como ámbito de capacitación y profesionalización, será un espacio de encuentro para los integrantes de la institución. En ese sentido, remarcó la importancia del acompañamiento familiar en una actividad que implica riesgos para quienes cumplen funciones de seguridad.

“Yo siempre hablo que el policía debe tener el acompañamiento permanente de su familia, o las tareas que hacen y porque están poniendo permanentemente en riesgo su vida”, expresó.

Finalmente, Jaldo vinculó las incorporaciones de vehículos, la tecnología y las mejoras edilicias con la conmemoración del 205° aniversario de la Policía de Tucumán. El mandatario destacó la importancia de fortalecer la prevención y las herramientas para investigar los hechos delictivos.

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“Si no lo podemos evitar con toda nuestra política de prevención en materia de seguridad, con estos equipos, lo vamos a esclarecer en el menor tiempo posible”, concluyó.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, sostuvo que las incorporaciones y la inauguración del salón formaron parte de una planificación del Gobierno provincial para fortalecer a la Policía y garantizar la seguridad de los tucumanos.

“Lo de hoy significa un paso más en una planificación que se dio desde el gobierno provincial para fortalecer nuestra fuerza de seguridad y brindar seguridad precisamente a todos los tucumanos y tucumanas, vivan donde vivan”, afirmó.

Acevedo repasó las medidas adoptadas por la Provincia, entre ellas la incorporación de efectivos, la adquisición de chalecos para el personal policial y penitenciario y la compra de armamento para los servicios de seguridad.

En ese sentido, destacó la importancia de continuar con las inversiones en movilidad y tecnología para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos y las investigaciones criminalísticas.

“Ellos que nos cuidan los bienes y la vida de todos merecen que vayamos profundizando puertas adentro, con equipamiento en materia de movilidad, la que se brindó ahora, con equipamiento tecnológico para criminalística y que puedan ayudar a fortalecer esa investigación y el esclarecimiento de los hechos delictivos”, expresó.

Por otra parte, se refirió a la recuperación del Salón de Honor y al trabajo conjunto que permitió concretar la obra. Señaló que en las tareas participaron integrantes de la fuerza y un equipo especializado en obras de la Policía.

“Esto nos da una señal, nos da una motivación y un ejemplo de que aportando todos un poquito de nuestro esfuerzo, aportando un granito de arena a cada uno, se pueden lograr los objetivos”, manifestó.

Finalmente, Acevedo destacó que el espacio tendrá funciones que excederán su utilización como salón de reuniones, ya que permitirá desarrollar instancias de capacitación, formación y encuentro entre los integrantes de la institución.

“Es un lugar donde se va a producir capacitación, se va a dar formación, además se va a dar encuentro, encuentro entre colegas, entre compañeros y compañeras de la policía. Eso da identidad, da compromiso, fortalece al cuerpo”, concluyó.

Finalmente, Jaldo vinculó las incorporaciones de vehículos, la tecnología y las mejoras edilicias con la conmemoración del 205° aniversario de la Policía de Tucumán. El mandatario destacó la importancia de fortalecer la prevención y las herramientas para investigar los hechos delictivos.

“Si no lo podemos evitar con toda nuestra política de prevención en materia de seguridad, con estos equipos, lo vamos a esclarecer en el menor tiempo posible”, concluyó.

A su turno, el ministro de Seguridad se refirió al salón inaugurado: “es un salón emblemático para la policía de Tucumán, ya que con esto seguimos avanzando con el plan de contar con una escuela de suboficiales y una escuela de oficiales, ya que esto nos va a permitir tener un terciario para los suboficiales y una carrera universitaria para los oficiales”.

“Esto es un trabajo en equipo coordinado con el ministerio de Educación para poder contar con la currícula. Estamos a un paso de tener una policía capacitada, terciaria en un 1º momento para los suboficiales y universitaria para los oficiales, por lo cual esto es un avance tanto para la policía”, añadió.

Finalmente, el Jefe de Policía destacó la inauguración del salón y agradeció a todos los que lo hicieron posible: “Nosotros transitamos de jóvenes por este este salón porque acá había oficinas. Ya en el año 1995, cuando viene la policía, estaba Antecedentes, el departamento judicial, y después fue quedando en el olvido, prácticamente destruido. El año pasado lo comenzamos a refaccionar, junto a cada uno de los integrantes dela escuela de judiciales de agente, el grupo de ingenieros. Estamos orgullosos”.

“Con esta inauguración rompimos prácticamente un paradigma en la policía de Tucumán, es un salón de 1º nivel con equipo de audio, aire acondicionado, Internet, que va a servir para tantos eventos de la policía”, continuó y destacó la entrega de equipamiento: “Son dos camiones de primera línea, dos tráfic de primera línea, equipamiento para la división de homicidio”.