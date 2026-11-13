Osvaldo Jaldo defendió la paz social en Tucumán El Primer Mandatario puso en valor el rol de la Policía y el diálogo con los sectores productivos para sostener la actividad económica y garantizar el libre tránsito.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, destacó la importancia de la paz social como una condición fundamental para el desarrollo económico y productivo de Tucumán, y puso en valor el trabajo de la Policía provincial y la articulación con diferentes instituciones para garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades.

“Era necesario destacar esto porque ustedes, que son de Tucumán, saben los momentos que ha tenido que pasar nuestra provincia en gestiones anteriores. En estos tres años hemos podido desarrollar todas nuestras actividades comerciales, industriales y agropecuarias, y transitar tranquilamente por las rutas nacionales, provinciales y los caminos vecinales”, expresó el mandatario.

En ese sentido, Jaldo remarcó que el trabajo conjunto permitió sostener la actividad productiva y comercial sin interrupciones. “La Policía, conjuntamente con las diferentes instituciones, nos pusimos de acuerdo porque hoy necesitamos un Tucumán en marcha, un Tucumán en producción”, afirmó.

Asimismo, destacó el diálogo permanente con los distintos sectores económicos de la provincia, especialmente con los representantes de la actividad azucarera y citrícola. “Hemos estado reunidos con la mayoría de los propietarios de los ingenios y venimos conversando todos los días con quienes desarrollan la actividad citrícola. No hemos parado un solo día en esta zafra 2026 por cortes de ruta. Y eso es muy importante, porque refleja la paz social que tenemos en Tucumán”, subrayó.

El gobernador aseguró que esta política continuará profundizándose, con el diálogo como primera herramienta y el respeto a las normas como principio fundamental de convivencia.

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“Vamos a seguir, primero a través del diálogo, conversando con todos los sectores, y luego también haciendo respetar las leyes, garantizando el libre tránsito en la provincia, el derecho a la propiedad privada y el derecho de producir y trabajar libremente”, sostuvo.

Finalmente, Jaldo reafirmó el compromiso de su gestión con la convivencia, la producción y el desarrollo provincial: “Estamos dando todas las libertades que necesita un ser humano para vivir y también producir y trabajar en esta querida provincia de Tucumán”.

Fuente Comunicación Tucumán