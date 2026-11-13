Un perro encontró cocaína en una avioneta y complica a una banda tucumana El can antinarcóticos de Gendarmería Nacional que detectó el cargamento récord de 470 kilos en la ruta 157 encontró rastros de droga en una aeronave incautada en Estación Aráoz. La Justicia Federal ya procesó a nueve sospechosos y sospecha de una organización tucumana con logística aérea, centros de acopio y maniobras de lavado de activos.

Un perro antinarcóticos llamado “Boby”, perteneciente a Gendarmería Nacional, se convirtió en la pieza central de una investigación federal sin precedentes en Tucumán. El mismo can que la fría noche del 4 de junio de 2026 descubrió 470 kilos de cocaína ocultos en una camioneta sobre la ruta 157 —el mayor decomiso de los últimos años en la provincia y el más cuantioso de 2026 en todo el NOA— volvió a aportar una prueba decisiva al detectar vestigios de esa misma sustancia en una de las avionetas secuestradas en Estación Aráoz, en el sureste tucumano.

El hallazgo marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en la provincia: por primera vez, los investigadores reunieron indicios sólidos sobre la existencia de una organización integrada por tucumanos con eslabones bien definidos, capacidad logística para ingresar droga por vía aérea, circuitos de distribución y mecanismos financieros para lavar las ganancias ilícitas. A raíz de este resultado, ayer jueves 12 de noviembre, por orden del juez federal José Manuel Díaz Vélez, peritos de Gendarmería realizaron una nueva toma de muestras para profundizar los análisis químicos, mientras el magistrado dispuso que la pista de aterrizaje permanezca clausurada hasta nuevo aviso.

Del secuestro récord en la ruta 157 a la pista de Estación Aráoz

La causa comenzó el 4 de junio durante un control de rutina de Gendarmería en la ruta 157, cerca de Río Colorado (Famaillá), donde los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux que transportaba bultos con 470 kilos de cocaína, valuados en más de US$ 2,3 millones. En ese procedimiento cayó el conductor Marcos Nacif, y poco después fueron detenidos Rodrigo “Icha” Chávez (presunto dueño del vehículo y excandidato a concejal de Famaillá) y Pablo Abraham Pérez, sindicado como el jefe de la estructura. También quedaron arrestados Enrique Santos Catulo, su hijo Ernesto Catulo Chamas y Matías Díaz, bajo sospecha de lavar dinero mediante la compraventa de automóviles.

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Con el avance de la pesquisa encabezada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, en septiembre se concretaron tres detenciones clave que terminaron de conectar el cargamento terrestre con el transporte aéreo:

*Mateo Mauricio Bonetti (25): Piloto de avión detenido en Estación Aráoz, integrante de una familia propietaria de una empresa de fumigación aérea que cuenta con una pista de aterrizaje de 900 metros de largo, donde se incautaron varias avionetas (algunas fuera de servicio por desperfectos mecánicos).

*Silvio “Chivo” Medina: Oriundo de Famaillá y señalado como la mano derecha de Abraham Pérez. En mayo de 2025 ya había sido detenido por la Digedrop con casi medio kilo de cocaína y $250.000.

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*Ramiro Paradi: Oriundo de Aguilares, a quien fuentes judiciales vinculan con el denominado clan Paradi, grupo narco tucumano con integrantes condenados en Catamarca.

Fuente Los Primeros