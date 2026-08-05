El Instituto de Enseñanza Superior Penitenciario celebró dos años con respaldo del Gobierno

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles el acto conmemorativo por el 2º aniversario del Instituto de Enseñanza Superior Penitenciario “Nuestra Señora del Carmen”, institución dedicada a la formación y capacitación del personal del Servicio Penitenciario de Tucumán.

La ceremonia incluyó el descubrimiento de una placa alusiva al aniversario y la presentación del mueble institucional que resguardará el sable de oficial, símbolo del honor, la autoridad y la vocación de servicio de la carrera.

Del encuentro participaron los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de educación Susana Montaldo; el director General del Servicio Penitenciario Tucumán, Antonio Quinteros; los legisladores Maia Martínez, Gerónimo Vargas Aignasse, Marcelo Herrera; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; y la diputada Elia Fernández.

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En ese marco, el Gobernador destacó que el fortalecimiento del sistema penitenciario formó parte de los objetivos planteados desde el inicio de la gestión. “Cuando nos hicimos cargo de la Provincia dijimos que no podía haber una política de seguridad sin una política carcelaria que la acompañe. Hoy, a casi tres años de gestión, estamos celebrando el segundo aniversario de este instituto, donde los futuros oficiales y cadetes reciben la formación necesaria para prestar un servicio acorde a las necesidades de la comunidad”, expresó.

El mandatario remarcó que el Instituto Superior de Enseñanza Penitenciaria cuenta actualmente con un espacio propio para la capacitación del personal, lo que representa un avance para la institución. “Antes los cadetes se preparaban en el Instituto de la Policía de Tucumán; hoy el Servicio Penitenciario tiene su propia casa, con capacitaciones específicas para la función que desempeñan”, afirmó.

Asimismo, Jaldo vinculó el desarrollo del instituto con las inversiones realizadas en infraestructura penitenciaria durante la gestión provincial. En ese sentido, recordó la construcción del complejo penitenciario de Benjamín Paz, la unidad para mujeres en Delfín Gallo y el avance de la alcaidía de Las Talitas. “No solo pusimos énfasis en la seguridad propiamente dicha, sino que la acompañamos con una política carcelaria”, sostuvo.

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Finalmente, el Gobernador subrayó que la misión del Servicio Penitenciario es garantizar el cumplimiento de las condenas dispuestas por la Justicia, promoviendo además la reinserción social de las personas privadas de la libertad. “Los futuros oficiales deben contar con una sólida formación porque tendrán la responsabilidad de administrar y custodiar a miles de personas alojadas en el sistema penitenciario de Tucumán”, concluyó.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó el crecimiento del sistema penitenciario provincial como parte de la política de seguridad impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

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“Esta escuela nace como respuesta a una política pública que prioriza el fortalecimiento del sistema penitenciario y la formación especializada de quienes tienen la responsabilidad de cumplir una tarea tan importante para la seguridad de todos los tucumanos”, expresó.

El funcionario remarcó que, al inicio de la gestión, la provincia contaba con un solo complejo penitenciario, mientras que actualmente funcionan cuatro complejos y uno más se encuentra en ejecución, lo que hizo indispensable la creación de un instituto específico para capacitar al personal penitenciario.

“La política que lleva adelante el Jaldo sigue avanzando con obras, con infraestructura y con capacitación permanente. A mayor capacitación, mejor servicio a la comunidad y mejor desempeño en las funciones”, afirmó.

Asimismo, Agüero Gamboa puso en valor el compromiso de los cadetes y los convocó a continuar su formación profesional. “Ustedes son quienes seguirán marcando el camino de esta institución y consolidando el esfuerzo que realiza el Gobierno de la Provincia para fortalecer el Servicio Penitenciario”, sostuvo.

En ese sentido, agradeció el acompañamiento de la Legislatura provincial por las modificaciones normativas que hicieron posible la creación de la escuela y el crecimiento del sistema penitenciario, además del trabajo articulado entre los poderes del Estado.

“Como siempre dice nuestro gobernador, nadie se salva solo. Trabajamos en equipo, con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, convencidos de que la seguridad se construye con compromiso, planificación y trabajo conjunto”, señaló.

El ministro también reconoció el respaldo de las familias de los cadetes y del personal penitenciario, destacando que su acompañamiento resulta fundamental para quienes desempeñan una tarea de servicio permanente y de alta responsabilidad.

Finalmente, felicitó a la comunidad educativa por este nuevo aniversario e instó a los futuros oficiales a continuar capacitándose y trabajando con vocación de servicio.

“El objetivo de este proyecto es contribuir a una sociedad más segura, donde podamos vivir en paz y tranquilidad, protegiendo la vida y los bienes de todos los tucumanos. Feliz aniversario y que sigan creciendo como institución”, concluyó.

Por su parte, Quinteros destacó el acompañamiento del Gobierno provincial en el desarrollo de la institución. “La presencia del señor Gobernador significa todo para nosotros. Él es el creador y el hacedor de esta escuela, del Instituto de Enseñanza Penitenciario Nuestra Señora del Carmen. La verdad que cumplió dos años y estamos muy contentos, muy fortalecidos por la presencia de las autoridades y también por el trabajo que realizó el personal que trabaja acá. Todo fue a pulmón, con la ayuda directa del Gobernador, y así crecimos”, expresó.

En ese sentido, recordó cómo fue evolucionando la formación de los futuros oficiales. “En los primeros tiempos salían a estudiar a otras provincias, como Salta, Jujuy y Buenos Aires. Luego pasaron al Instituto de la Policía de Tucumán, que nos colaboró hasta hace dos años, cuando se creó este establecimiento”, indicó.

Además, resaltó el crecimiento que tuvo el instituto desde su puesta en marcha. “Los avances han sido enormes. Cuando nosotros arribamos, esta escuela estaba abandonada y todo lo que ustedes ven se hizo con mano propia y a pulmón”, sostuvo.

Finalmente, Quinteros informó que “en este momento tenemos 105 cadetes, entre primero y segundo año, estudiando en este establecimiento” y adelantó que “el próximo año tendremos el primer egreso de oficiales formados en esta escuela, con el título de Técnico Superior en Seguridad Penitenciaria”.