El IPSST actualizó el Plan Complementario para ampliar coberturas La medida busca ampliar y mejorar las coberturas de alta complejidad y garantizar la sustentabilidad del sistema.

El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) realizó una adecuación del Plan Complementario, implementado en 2004, con el objetivo de ampliar y mejorar las coberturas de salud, incorporar prestaciones de mayor complejidad y asegurar la sustentabilidad del sistema, en un contexto de aumento sostenido de los costos sanitarios.

El Plan Complementario tiene como finalidad fortalecer la calidad de atención mediante un conjunto más amplio de servicios que responden a las demandas del sistema de salud. Dado que implica una ampliación de prestaciones tanto para el titular como para su grupo familiar, el IPSST recuerda que su adhesión es de carácter voluntario.

A partir de las modificaciones recientes, el Instituto habilitó de manera expresa la posibilidad de renunciar al Plan Complementario en cualquier momento. De este modo, los afiliados pueden optar por permanecer exclusivamente en el Plan Básico, que se financia con el aporte y la contribución correspondientes, y garantiza la cobertura de todas las prestaciones médicas esenciales.

Con el objetivo de sostener el acceso a la salud, el IPSST definió un esquema de contribución diferenciado que prioriza a los afiliados con menores niveles salariales y a los jubilados. Esta modalidad permite acceder a las mismas prestaciones y servicios mediante un aporte inferior al valor real de dichas coberturas, en línea con el principio de solidaridad que rige al sistema.

La interventora del IPSST, Elena Hurtado, explicó que la adecuación respondió a la necesidad de actualizar un esquema que había quedado desfasado frente a la evolución de la medicina y la tecnología. “Se realizó un aumento con respecto al Plan Complementario, que es un plan que nació en el año 2004, que busca mejorar la calidad de los servicios, mejorar las coberturas y, sobre todo, aumentar todas las complejidades, las altas complejidades que tiene en salud. La salud ha tenido permanentemente innovaciones: mejoró la tecnología, mejoró la medicina y todos esos costos también han ido aumentando. Eso implica que ese Plan Complementario se ha quedado un poco en el tiempo. Esto es una actualización con la finalidad de mantener esa calidad de atención”, señaló.

En la misma línea, Hurtado remarcó que el subsidio continuó cubriendo prestaciones de alta complejidad y que la actualización apuntó a garantizar su continuidad en el tiempo. “El subsidio nunca dejó de atender este tipo de prestaciones y hasta la actualidad se lo sigue haciendo. Necesitamos tener sustentabilidad y asegurarles a los afiliados que esto va a permitir poder llegar a tener las mismas prestaciones que son costosas, porque todo esto implica alta complejidad y poder acceder, por ejemplo, a cirugías cardíacas en niños que salen 30 millones de pesos solamente con ese pago del plan complementario”, afirmó.

La titular del Instituto detalló además el alcance de la cobertura y las mejoras previstas. “Y cabe aclarar que el plan complementario lo paga el titular y cubre a su grupo familiar. Si el titular tiene adherentes que no son del grupo familiar, paga solamente el 50% de ese otro plan complementario. También van a mejorar las coberturas en otros aspectos. Por ejemplo, en lo que respecta a las prótesis de cadera, vamos a tratar de llevarlas a una cobertura de un 100%”, indicó.

Respecto a la posibilidad de renuncia, Hurtado precisó los alcances de la nueva normativa y sus implicancias. “Es muy importante aclarar que pueden renunciar al plan. Esa modificación también está escrita en la resolución. A diferencia de lo que se hacía antes, actualmente el afiliado puede renunciar en cualquier momento al plan complementario. Pero eso también implica que, una vez que renuncia, por un año no va a tener acceso a esta alta complejidad. Por ejemplo, si necesita una derivación a Buenos Aires, un avión sanitario, una neurocirugía, una cirugía cardíaca, ese plan complementario hoy lo cubre”, explicó.

La presidenta del IPSST añadió que las coberturas continúan siendo integrales. “Hoy, si un paciente se infarta y necesita ir a tener una asistencia, todo lo que implica el diagnóstico, la cirugía, la colocación de los stents, tiene una 100% de cobertura por parte del subsidio. Como así también, una internación de baja complejidad tiene una cobertura de 100%”, expresó.

En relación con el proceso administrativo, Hurtado recordó que el plan no se actualizaba de manera integral desde su creación. “El plan complementario, en realidad, no se viene actualizando. Se hizo una última actualización porcentual en el último año. Pero, con respecto al 2004, estaba paralizado. Se hacen las notificaciones a toda la administración pública, a los liquidadores, directamente desde la obra social. Se informó a todas las reparticiones sobre el aumento”, detalló.

Por su parte, el subinterventor del IPSST, Lucas González, destacó el carácter voluntario del Plan Complementario y el criterio de equidad aplicado en la adecuación. “Lo importante es que el Plan Complementario es algo voluntario. O sea que la persona puede optar o no por ello. En el caso de esta adecuación que se hizo, lo que se buscó es darle equidad a este sistema”, sostuvo.

González explicó que el impacto de la actualización fue menor para los afiliados con ingresos más bajos. “Las personas que tienen menores ingresos en su escala salarial no van a pagar mucho más. Se hace una adecuación que implica solamente 14.000 pesos en el titular y en todo el grupo familiar. Eso para cubrir prestaciones de alta complejidad. Entonces, es importante entender esto, que buscamos la equidad en todos los beneficiarios del instituto”, afirmó.

La adecuación del Plan Complementario se enmarca en una política de cuidado y preservación del IPSST, orientada a compatibilizar la ampliación de coberturas con la sustentabilidad del sistema, atendiendo a un pedido expreso del gobernador de la Provincia, Osvaldo Jaldo.

Fuente: Comunicación Tucumán