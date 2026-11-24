Jaldo hizo referencia a las declaraciones de Campero sobre un vínculo con Lisandro Catalán El Primer Mandatario sostuvo que la convocatoria a elecciones para mayo se realizó con un año de anticipación y remarcó que todos los espacios políticos tuvieron tiempo suficiente para organizarse.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al tratamiento de la reforma electoral previsto para esta semana y planteó sus reparos respecto de impulsar modificaciones cuando el país ya se encuentra atravesando un proceso electoral.

“Yo he sido muy claro. Lo que creo es que producir reformas electorales cuando ya hay un proceso electoral”, expresó el mandatario al referise a la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y al señalar que, si bien todavía no existe un cronograma electoral nacional, los distintos partidos políticos ya se encuentran movilizados, buscando candidatos y definiendo las metodologías para establecer sus representaciones en los diferentes niveles: nacional, provincial y legislativo.

En ese sentido, Jaldo destacó que numerosas provincias argentinas ya definieron sus calendarios electorales y mencionó que Tucumán y Salta tienen previsto votar en mayo, los días 9 y 16, respectivamente.

Al referirse a la convocatoria electoral tucumana, el gobernador remarcó que la fecha establecida responde a una modalidad que la provincia viene sosteniendo durante los últimos períodos. “Nosotros hemos llamado exactamente en la fecha que la venimos haciendo los últimos años. Para nada hemos producido un adelantamiento de elecciones”, afirmó.

Asimismo, subrayó que la convocatoria se realizó con un año de anticipación, con el objetivo de garantizar condiciones de organización para todos los sectores políticos.

MIRA TAMBIÉN La Policía realizó operativos para desalojar limpiavidrios de varias calles de la ciudad

“No hemos sorprendido a nadie, no hemos querido sacar ventaja electoral. Cuando llamamos con un año de anticipación, le damos la posibilidad a todos los espacios políticos de tener las mismas posibilidades de estructurarse y armarse, de hacer alianzas, acuerdos y de definir lo que crean mejor para su espacio político”, sostuvo.

En esa línea, Jaldo consideró que el tiempo otorgado permitió que los distintos partidos y dirigentes pudieran organizar sus estrategias electorales sin condicionamientos derivados de una convocatoria sorpresiva.

Por otra parte, al ser consultado sobre las declaraciones del diputado Mariano Campero, quien habría señalado la existencia de un supuesto acuerdo entre el gobernador y Lisandro Catalán, Jaldo rechazó categóricamente esa versión.

“Totalmente falso”, respondió el mandatario, al desestimar las acusaciones.

MIRA TAMBIÉN El gobernador Jaldo garantizó el cumplimiento de los acuerdos salariales

Fuente Comunicación Tucumán