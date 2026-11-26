Polémica en un colegio de la provincia por la difusión de videos íntimos de un alumno de 14 años La madre del adolescente presentó una denuncia penal y una demanda por daños y perjuicios. Un juez ordenó impedir la circulación del material y dispuso que la institución educativa realice intervenciones con los estudiantes.

La Justicia de Tucumán intervino en un caso de presunta vulneración de la intimidad de un adolescente de 14 años, cuyo teléfono celular habría sido sustraído por dos compañeras de colegio, quienes posteriormente habrían copiado y difundido videos de carácter íntimo entre otros estudiantes a través de WhatsApp.

La madre del menor promovió una demanda por daños y perjuicios contra las alumnas involucradas y sus progenitores, en la que reclama una indemnización de $8.100.000.

El juez en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación del Centro Judicial Capital, Ramón Agustín Vidal, hizo lugar parcialmente a una serie de medidas cautelares solicitadas por la parte demandante y prohibió a cuatro adolescentes conservar, publicar, difundir, transmitir, reenviar o compartir el material íntimo del alumno, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Además, ordenó al establecimiento educativo privado realizar intervenciones individuales o grupales con los estudiantes para concientizar sobre las consecuencias de este tipo de conductas, con especial atención a evitar la revictimización del adolescente afectado.

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La decisión quedó plasmada en la Sentencia N° 89, del 13 de febrero de 2026, cuya versión pública preserva la identidad de los menores involucrados en el caso de ciberbullying y también el nombre de la institución educativa.

Según el relato de la parte demandante, el episodio ocurrió el 7 de octubre de 2025, durante el horario escolar. Ese día, la madre del adolescente fue convocada al establecimiento educativo debido a una descompensación sufrida por su hijo, quien cursaba el segundo año del nivel secundario.

Al llegar al colegio, fue recibida por la rectora y una preceptora, quienes le informaron lo sucedido.

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De acuerdo con la presentación judicial, dos alumnas del mismo curso, ambas de 13 años, “habrían sustraído el teléfono celular […] de su mochila, trasladándolo al baño de mujeres, donde habrían accedido a su contenido privado, copiado videos de carácter íntimo y difundido dicho material entre otros compañeros”.

El adolescente manifestó que, mientras se encontraba jugando en la cancha del colegio, las dos compañeras le habían solicitado el teléfono celular “para sacarse fotos”, pedido al que se negó.

Minutos después, otra alumna le advirtió que ambas habían tomado el dispositivo y se encontraban manipulándolo en el baño. Una preceptora acudió al lugar y recuperó el teléfono, aunque parte del contenido privado ya habría sido compartido.

Según la demanda, uno de los alumnos habría recibido inicialmente el material y lo habría reenviado a otros estudiantes. La circulación de los videos llegó a conocimiento de la hermana del adolescente, quien fue alertada por otro compañero.

La madre también cuestionó la actuación de las autoridades educativas. Según consta en la sentencia, denunció que, pese a que el episodio habría ocurrido dentro del establecimiento y durante el horario escolar, las autoridades del colegio “manifestaron que no podían intervenir institucionalmente y se negaron a proporcionar los datos de las alumnas involucradas y de sus progenitores o tutores”.

Una demanda por más de $8 millones y una denuncia penal

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La acción judicial fue promovida el 14 de diciembre de 2025 por el abogado Juan Pablo Díaz Osán, en representación de la madre del adolescente.

El reclamo económico asciende a $8.100.000, discriminados en $3 millones por daño psicológico, $2,5 millones por daño moral, $1,8 millones por daño a la imagen, $500.000 por pérdida de chance y $300.000 por daño emergente.

La demanda se sustenta en la presunta vulneración de los derechos personalísimos del menor, particularmente su intimidad, imagen, honor e integridad psicofísica.

Además de la acción civil, la madre formuló una denuncia penal por los hechos, en la que solicitó el secuestro de los teléfonos celulares utilizados por las alumnas involucradas y que se citara a declarar como testigos a la rectora y a la preceptora del establecimiento.

En el ámbito civil, la familia también pidió el retiro o bloqueo del contenido en redes sociales y plataformas digitales, la prohibición de acercamiento y contacto con el adolescente, una evaluación psicológica urgente y un embargo preventivo sobre bienes de los progenitores de las demandadas, entre otras medidas.

La Justicia prohibió conservar y difundir el material íntimo

Al analizar el pedido de medidas cautelares, Vidal remarcó la necesidad de garantizar una protección reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente frente a los riesgos asociados con la circulación de contenidos privados en entornos digitales.

“La tutela judicial efectiva en materia de derechos de los NNyA exige respuestas oportunas, adecuadas y proporcionales, especialmente cuando se encuentran en juego contenidos digitales cuya eventual viralización puede ocasionar daños de difícil o imposible reparación ulterior”, sostuvo el magistrado.

Sin embargo, el juez advirtió que, al momento de dictar la resolución, no se habían aportado elementos objetivos que permitieran acreditar que los videos continuaban circulando en redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales específicas.

Tampoco se habían individualizado cuentas, perfiles, enlaces o capturas de pantalla que permitieran ordenar el retiro del contenido de determinados espacios virtuales.

Pese a ello, consideró que el riesgo de una eventual difusión justificaba la adopción de medidas preventivas.

En consecuencia, ordenó a las dos alumnas demandadas y a otros dos estudiantes mencionados en la presentación judicial, por intermedio de sus progenitores, “la prohibición de conservar, publicar, difundir, transmitir, reenviar o compartir —por cualquier modo o vía— el material íntimo que posean” respecto del adolescente.

La medida fue dictada bajo apercibimiento de imponer astreintes —sanciones económicas destinadas a asegurar el cumplimiento de una orden judicial—, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder.

El colegio deberá intervenir

Otro de los aspectos relevantes de la sentencia es la orden impartida al establecimiento educativo para que adopte medidas concretas de prevención y concientización entre sus estudiantes.

El magistrado dispuso que, mediante su gabinete psicológico o psicopedagógico, junto con el personal docente y directivo, la institución realice charlas o intervenciones grupales e individuales para informar sobre la existencia de la orden judicial y las consecuencias dañosas que puede ocasionar la sustracción y difusión de contenidos privados de otras personas.

“En el desarrollo de dicho cometido deberán tomar las medidas necesarias para evitar la revictimización” del alumno, puntualizó Vidal.

El establecimiento educativo tendrá un plazo de diez días hábiles, contados desde la recepción de la notificación, para cumplir con la orden y presentar ante el juzgado un informe firmado por los profesionales intervinientes o su representante legal, en el que deberá detallar las acciones realizadas.

El juez aclaró que la medida no implica atribuir responsabilidad al colegio por los hechos denunciados ni adelantar una opinión sobre eventuales incumplimientos de sus obligaciones.

La decisión, precisó, “se limita a requerir información y a instar la puesta en funcionamiento de los mecanismos preventivos propios del ámbito educativo”, en cumplimiento del principio del interés superior del niño y del deber de prevención del daño establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.

El juez rechazó la prohibición de acercamiento entre los alumnos

Vidal rechazó el pedido de prohibición de acercamiento y contacto digital formulado por la familia del adolescente, al considerar que no se habían denunciado hechos de violencia física o intimidaciones que justificaran esa medida.

También ponderó que las alumnas demandadas tienen apenas 13 años y concurren al mismo establecimiento educativo que el adolescente afectado.

Según el magistrado, una prohibición genérica de acercamiento físico sería de difícil implementación práctica y podría afectar el derecho a la educación de todos los menores involucrados, además de generar una revictimización del alumno. “A mi modo de ver, lejos de intentar mecanismos de alejamiento de los adolescentes involucrados, debe instarse desde la judicatura a la pacificación del conflicto”, expresó.

“Consecuentemente, y a través de apoyos multidisciplinarios, este Tribunal perseguirá la generación de la empatía, la autocrítica y el espíritu solidario de los niños implicados en este expediente”, añadió.

El juez sostuvo que el interés superior de todos los menores involucrados debe ser la “brújula” de las decisiones judiciales que los afecten.

El magistrado tampoco hizo lugar al pedido de secuestro de los dispositivos electrónicos de las alumnas y sus progenitores, por entender que se trata de una diligencia investigativa propia del fuero penal, donde los hechos ya habían sido denunciados.

Respecto de la solicitud de retiro o bloqueo del material en redes sociales, consideró que una orden genérica, sin identificar las plataformas o cuentas en las que se encontraría alojado el contenido, resultaría de cumplimiento incierto y eventualmente desproporcionada.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de ampliar las medidas cautelares si la parte demandante aporta posteriormente elementos concretos que acrediten la publicación del material en determinados espacios digitales.

También rechazó la evaluación psicológica urgente del adolescente, al considerar que constituía un adelantamiento de prueba que no reunía los requisitos legales y que podía provocar un estrés adicional en el menor.

En cuanto al embargo preventivo sobre los bienes de los progenitores de las alumnas demandadas, Vidal señaló que no se habían acreditado circunstancias concretas que permitieran advertir un riesgo de insolvencia o de disposición patrimonial que pudiera frustrar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria.

Finalmente, el magistrado dispuso que el expediente tramite con acceso reservado hasta su finalización y ordenó dar intervención a las Defensorías de la Niñez, Adolescencia y Capacidades Restringidas que correspondan, para resguardar los derechos de todos los menores involucrados.

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