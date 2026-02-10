El nuevo DNI sólo deben tramitarlo aquellas personas que lo tengan vencido Así lo especificó el Registro Civil en vísperas a tres jornadas de un Operativo Especial de Documentación para realizar distintos tipos de trámites que se desarrollará desde el miércoles hasta el viernes en el Complejo Belgrano de 8 a 13.

El registro civil reitera que “No es obligatorio tramitar el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Solo deben gestionarlo aquellas personas que tengan su DNI vencido o los menores que deban realizar actualizaciones”.

El organismo a cargo de Carolina Bidegorry aclara una vez más que “los DNI en formato tarjeta conservan su plena validez mientras dure su vigencia. La misma figura en la parte inferior en el frente del DNI”.

Quiénes tienen que renovar el DNI en 2026

Más allá de que a partir del 1° de febrero los nuevos DNI incorporaron cambios en el diseño y mayores medidas de seguridad, quienes ya cuenten con un documento vigente no deberán renovarlo ni reemplazarlo, salvo cuando llegue su fecha de vencimiento.

De esta manera, en 2026 deberán renovar su DNI aquellas personas mayores de 14 años, que lo hayan emitido en 2011, ya que los documentos correspondientes tanto argentinos como extranjeros, tienen una validez de 15 años a partir de su fecha de emisión.

Una vez cumplido ese plazo, la actualización es obligatoria, ya que deja de tener validez para hacer trámites, contratar servicios, viajar dentro del país, trabajar, estudiar y acceder a la salud pública o programas sociales.

En el caso de los menores de edad, deberán renovar el DNI entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14 años.

La fecha de vencimiento del DNI figura en el frente de la tarjeta, debajo de los datos personales (subrayado con rojo).

La directora del Registro Civil de Tucumán, Carolina Bidegorry, anunció la realización de un operativo especial de documentación que se desarrollará desde mañana miércoles 11, hasta el próximo viernes, en el Complejo Belgrano, con atención desde las 8 hasta las 13 horas.

Recordemos que recientemente el Gobierno nacional anunció cambios en los documentos de identificación argentinos. El nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una versión actualizada del pasaporte estarán adaptados a los estándares internacionales de seguridad y tecnología. Estos ajustes buscan modernizar los documentos, incorporando nuevas medidas de protección y tecnología para garantizar la seguridad de los datos personales y facilitar los trámites internacionales.

Fuente Comunicación Tucumán