La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional anunció la apertura de inscripciones para el ciclo 2026 de sus diplomaturas, orientadas a profesionales que buscan actualizar y profundizar sus conocimientos en áreas estratégicas vinculadas a las nuevas tecnologías.
Las propuestas formativas estarán a cargo de docentes y especialistas con amplia trayectoria, y apuntan a brindar herramientas actualizadas, con aplicación directa en ámbitos laborales altamente dinámicos y competitivos.
Diplomaturas 2026 disponibles:
-
Innovación y Tecnología para Redes y Telecomunicaciones
-
Ciberseguridad y Gestión de la Información Institucional
-
Robótica Aplicada e Industria 4.0
-
Inteligencia Artificial Aplicada
-
Análisis Funcional y Diseño de Soluciones Ágiles
-
Modelado y Gestión de Proyectos Estructurales BIM
-
Diseño y Modelado Inteligente de Instalaciones con Revit
Con cupos limitados, estas propuestas están dirigidas a profesionales, técnicos, docentes y trabajadores del sector tecnológico que buscan fortalecer habilidades y responder a las demandas actuales de la industria.
“El compromiso de la UTN Tucumán es sostener la formación continua y la vinculación con el medio socio-productivo, consolidándose como referente regional en educación tecnológica ”, expresó el decano, Ing. Rubén Egea.
Contacto para medios: se encuentra disponible la atención a periodistas y la gestión de entrevistas.
Informes e inscripciones:
🌐 Web: frt.utn.edu.ar
📱 WhatsApp: +54 9 381 568 2427
📸 Instagram: @direcciondegraduados.frt