La UTN Tucumán abre las inscripciones 2026 para nuevas diplomaturas de especialización La UTN Tucumán lanzó las inscripciones 2026 para nuevas diplomaturas orientadas a profesionales del sector tecnológico.

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional anunció la apertura de inscripciones para el ciclo 2026 de sus diplomaturas, orientadas a profesionales que buscan actualizar y profundizar sus conocimientos en áreas estratégicas vinculadas a las nuevas tecnologías.

Las propuestas formativas estarán a cargo de docentes y especialistas con amplia trayectoria, y apuntan a brindar herramientas actualizadas, con aplicación directa en ámbitos laborales altamente dinámicos y competitivos.

Diplomaturas 2026 disponibles:

Con cupos limitados, estas propuestas están dirigidas a profesionales, técnicos, docentes y trabajadores del sector tecnológico que buscan fortalecer habilidades y responder a las demandas actuales de la industria.

“El compromiso de la UTN Tucumán es sostener la formación continua y la vinculación con el medio socio-productivo, consolidándose como referente regional en educación tecnológica ”, expresó el decano, Ing. Rubén Egea.

Contacto para medios: se encuentra disponible la atención a periodistas y la gestión de entrevistas.

Informes e inscripciones:

🌐 Web: frt.utn.edu.ar

📱 WhatsApp: +54 9 381 568 2427

📸 Instagram: @direcciondegraduados.frt