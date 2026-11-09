El Papa se emocionó en el Cottolengo Don Orione y pidió por los discapacitados: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición” El Santo Padre se reunió este lunes por la mañana con la comunidad de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y expresó: “Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad”.

El papa León XIV visitó este lunes por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad, y compartió un encuentro con fieles, religiosos y las personas que viven en el lugar.

“La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencias y de la paz”, afirmó el Santo Padre.

En un mensaje a los presentes, el Pontífice señaló que el Cottolengo es “una comunidad fraterna de puertas abiertas”.

“Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre al exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad, que en Argentina se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo”, resaltó el papa.

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Sostuvo, en tanto, que lugares como el Cottolengo Don Orione “tienen mucho que decir a las sociedades”.

Y a las personas que viven allí les dijo: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar el sustento de la dignidad del ser humano y de lo que es importante en la vida”.

“El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida. Aquellos que padecen un impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús y amados especialmente por él”, agregó.