La historia de la entrerriana de 78 años que emocionó al papa León XIV: “El Cottolengo fue un faro de luz en mi vida” Durante la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, Marta Griselda Torres compartió ante el pontífice su recorrido marcado por dificultades, el abandono familiar y la búsqueda de un lugar donde sentirse querida. Además, le entregó un libro de su autoría y recibió un rosario como obsequio.

El papa León XIV visitó este lunes por la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde protagonizó uno de los momentos más emotivos de su encuentro con los residentes de la institución. Allí escuchó el testimonio de Marta Griselda Torres, una mujer de 78 años con parálisis cerebral que compartió su historia de vida, le entregó un libro de su autoría y recibió como regalo un rosario del pontífice.

Marta es entrerriana, oriunda de María Grande, y vive desde hace años en el Cottolengo. Durante su intervención, relató las dificultades que atravesó desde su nacimiento, las numerosas internaciones, operaciones y tratamientos que debió afrontar, y contó que su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños. Su padre y sus hermanos fueron quienes se hicieron cargo de ella.

A lo largo de su vida recorrió distintos lugares en busca de un espacio donde pudiera vivir y recibir los cuidados que necesitaba. Finalmente, encontró en el Cottolengo un hogar y una comunidad que la acompañó.









“El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida”, expresó ante León XIV. También recordó el afecto que recibió en la institución y cómo allí pudo conocer profundamente a Dios a través de las personas que estuvieron a su lado. “Acá he sido tan feliz. También conocí profundamente a Dios a través de las personas que me acompañaron”, le contó al Papa.

Un libro para ayudar a otras personas

Durante su testimonio, Marta explicó que decidió escribir un libro con el propósito de acompañar a quienes atraviesan situaciones similares a la suya.

“Quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas”, sostuvo.

Luego le entregó un ejemplar al pontífice y le dijo: “Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida”. También hizo un balance de su recorrido personal y agradeció por todo lo que recibió a lo largo de los años: “Muchas cruces, sí. Pero muchos regalos”.

Antes de terminar, Marta le agradeció a León XIV por su presencia en la institución, por haberlos elegido y por poner su mirada en las personas que viven allí. “¡Gracias, Santo Padre!”, le dedicó.

El Papa recibió el libro y, en respuesta a su gesto, le obsequió un rosario.

El Cottolengo Don Orione, un hogar para cientos de personas

El encuentro se desarrolló en el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución que alberga a unas 400 personas con discapacidad y patologías severas. Además, brinda atención ambulatoria a otras 100 personas.

Allí, Marta encontró un lugar donde vivir, recibir los cuidados necesarios y construir una vida acompañada por el afecto y la solidaridad. Su testimonio ante León XIV puso en palabras el valor de ese espacio y dejó uno de los momentos más conmovedores de la visita papal.



