El Primer Congreso Provincial de Alfabetización reúne a 15 mil docentes en Tucumán Con una participación masiva de más de 15 mil docentes, concluyó el Primer Congreso Provincial de Alfabetización en Tucumán. El evento, organizado por el Ministerio de Educación local, se realizó del 16 al 18 de septiembre en modalidad presencial y virtual, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la alfabetización como pilar fundamental del sistema educativo.

Las jornadas presenciales se desarrollaron en dos sedes: el Club Caja Popular de Ahorros en la capital y Monte Bello en la localidad de Aguilares. Además, una plataforma virtual permitió la participación asincrónica de miles de educadores de toda la provincia.

Una oportunidad para la capacitación y la reflexión

El Congreso contó con la presencia de destacados especialistas en educación, como Valeria Abusamra, Beatriz Diuk y Daniel Feldman, quienes abordaron temas cruciales sobre la enseñanza de la lectoescritura y los desafíos pedagógicos actuales.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, destacó la importancia del evento, señalando que el objetivo principal es que los estudiantes “salgan de la primaria con la capacidad de leer y escribir y con un pensamiento crítico”. Además, la funcionaria subrayó la necesidad de abordar no solo los aspectos académicos, sino también la dimensión emocional de la educación.

Por su parte, la investigadora del CONICET, Beatriz Diuk, calificó el congreso como un “logro valiosísimo” que pone en evidencia el interés y la dedicación del cuerpo docente de Tucumán por mejorar los resultados de aprendizaje. Daniel Feldman, profesor de la Universidad de Buenos Aires, hizo hincapié en la responsabilidad de la escuela de enseñar y en la necesidad de que los docentes se hagan cargo del aprendizaje de sus estudiantes.

Evaluación final y acreditación

Tras la finalización del congreso, los participantes tendrán hasta el 26 de septiembre para rendir una evaluación final y obtener el puntaje correspondiente. La prueba se realizará de forma virtual a través de la plataforma https://www.google.com/search?q=tucuman.digitalhouse.com.