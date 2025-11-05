El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar El Gobierno nacional anunció que rematará casas y departamentos del Plan Procrear que nunca fueron adjudicados. Las unidades —terminadas y listas para habitar— serán vendidas al público a través de subastas online organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con inscripción previa y garantía de participación obligatoria.

La medida se enmarca en el proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y busca darle salida a viviendas construidas con fondos públicos que permanecen vacías desde etapas anteriores del programa.

Según fuentes oficiales, las propiedades fueron parte de urbanizaciones desarrolladas en distintas provincias y no fueron entregadas por desistimientos, demoras o falta de adjudicatarios.

Qué tipo de viviendas se subastarán

Las unidades corresponden a proyectos terminados en años previos e incluyen casas y departamentos familiares con servicios básicos, conexiones instaladas y ubicación en barrios planificados con espacios verdes e infraestructura comunitaria.

MIRA TAMBIÉN Antes de viajar a Miami, Milei reunió a más de 100 legisladores de La Libertad Avanza y el PRO

Los complejos abarcan desarrollos de escala media y barrios completos levantados sobre terrenos fiscales en distintas regiones del país.

En su mayoría, las viviendas cuentan con dos o tres dormitorios, aunque la disponibilidad puede variar según cada predio.

La AABE, junto con el Banco Hipotecario, difundirá en los próximos días la oferta completa con ubicación, fotos y características técnicas de cada inmueble.

MIRA TAMBIÉN Anses oficializó un aumento para jubilados: a cuánto llegó la mínima para los pasivos

Cómo será la subasta online

El proceso se realizará exclusivamente por internet, a través de la plataforma oficial de subastas de la AABE.

Cada llamado tendrá su propio cronograma y precio base, a partir del cual los interesados podrán presentar ofertas electrónicas.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno autorizó la compra de fusiles semiautomáticos por parte de civiles

Requisitos principales:

-Inscripción previa en la plataforma oficial.

-Presentación de documentación personal y fiscal.

-Pago de una garantía de participación, cuyo monto se informará en cada subasta.

-Realización de ofertas durante el período habilitado.

-Las viviendas se adjudicarán a los postores ganadores, que deberán luego completar los trámites de adjudicación y escrituración.

Quiénes pueden participar

Podrán intervenir personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos.

No será necesario contar con un crédito hipotecario aprobado, aunque los adjudicatarios deberán demostrar capacidad de pago para completar la compra.

El Gobierno prevé ofrecer opciones de financiamiento bancario, cuyos detalles —tasas, plazos y condiciones— serán informados por las entidades participantes una vez adjudicada la unidad.

No habrá restricciones de edad ni de condición laboral, pero sí se exigirá acreditar ingresos comprobables.

Qué pasa con los actuales beneficiarios del Procrear

Desde el Ejecutivo aclararon que la medida no afecta a quienes ya poseen créditos activos del programa Procrear.

Los beneficiarios vigentes continuarán bajo las condiciones pactadas originalmente.

La subasta alcanza únicamente a las viviendas sin asignar, con el objetivo de recuperar activos y generar ingresos para el Estado.

Cómo inscribirse paso a paso

-Crear una cuenta en la plataforma de subastas de la AABE.

-Cargar los datos personales y documentación respaldatoria.

-Seleccionar el inmueble de interés y abonar la garantía correspondiente.

-Confirmar la participación para acceder al sistema de ofertas.

-Realizar las pujas dentro del plazo y horario establecidos.

-Los ganadores deberán luego completar la escrituración y acordar el método de pago o financiamiento con la entidad designada.

Recomendaciones antes de ofertar

Especialistas en subastas aconsejan revisar toda la documentación disponible, conocer las características del inmueble y su entorno, y evaluar la capacidad financiera personal antes de participar.

También recuerdan que la oferta ganadora es un compromiso firme: si el comprador no completa la operación, puede perder la garantía depositada.

El cronograma oficial de remates será publicado en los próximos días, con distintas fechas según cada desarrollo del país.