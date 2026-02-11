El Registro Civil amplía servicios para agilizar la renovación de DNI La medida responde a la alta demanda registrada y a la decisión del Gobierno provincial de ampliar y acercar los servicios a la comunidad durante el período de vacaciones.

La titular del Registro Civil, Carolina Bidegorry, informó que desde hoy y hasta el viernes 13 se desarrolla un operativo especial de toma de DNI en el Complejo Belgrano, con atención de 8 a 13 horas, mediante turnos online.

“Estamos hoy en este operativo en el Complejo Belgrano. Un operativo que está pensado para ampliar los servicios del Registro Civil en este momento, que todavía la gente está de vacación y quiere aprovechar para hacer sus trámites”, expresó Bidegorry.

La funcionaria explicó que “responde a las instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo de estar a la par de la gente para facilitarles su vida diaria. Así que, con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, hemos dispuesto este operativo”, señaló.

Debido a la rápida demanda, los turnos de la primera semana se agotaron. Por ello, se decidió extender el operativo. “Hemos decidido extenderlo, ya que los turnos para esta semana están agotados. Para la próxima semana vamos a estar habilitando turnos para miércoles, jueves y viernes”, anunció.

Cómo gestionar los turnos

Bidegorry detalló que los ciudadanos deben ingresar a la página oficial: https://www.regciviltucuman.gob.ar/2025/ para solicitar turno. Desde allí pueden optar por asistir al operativo del Complejo Belgrano o elegir cualquiera de las delegaciones disponibles, ya sea con atención online o por orden de llegada.

En el Complejo Belgrano se tramitan exclusivamente Documentos Nacionales de Identidad (DNI). “Quienes quieran hacer el documento pueden venir acá. Quienes necesiten pasaporte deberán dirigirse a las delegaciones o centros de documentación correspondientes”, aclaró.

La funcionaria destacó la buena recepción del operativo. “La verdad es que la gente recibe muy bien estos operativos, sobre todo por la inmediatez en el turno. Lo sacás ayer y venís hoy, y a veces eso es lo que la gente necesita”, concluyó.

El Registro Civil continúa así fortaleciendo su capacidad de atención en toda la provincia, con el objetivo de agilizar trámites y brindar mayor accesibilidad a los ciudadanos.

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, señaló que “cumpliendo una premisa fundamental de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, que nos encomendó tener un gobierno cercano a la gente, acercamos estos servicios para que el ciudadano, a través de la descentralización, pueda acceder de modo rápido y ágil a la oficina del Registro Civil”.

El funcionario resaltó la buena recepción de la comunidad: “Muy contento, porque la respuesta y la demanda de la gente hace que puedan venir y tener una respuesta rápida, eficiente y ágil de parte del gobierno de la provincia”, concluyó.

Aclaración sobre el nuevo DNI electrónico

La directora del organismo realizó una aclaración importante respecto del nuevo DNI electrónico anunciado por el Gobierno Nacional. “El nuevo DNI electrónico no es de tramitación obligatoria. Solo deben tramitarlo quienes hayan extraviado su documento, quienes lo tengan vencido o los menores que estén en condiciones de actualizarlo”, explicó.

Asimismo, indicó que los DNI en versión anterior continúan siendo válidos mientras no estén vencidos. “Para saber si el documento está vigente, deben mirar en el frente, debajo de la foto, donde figura la fecha de vencimiento”, precisó.

Bidegorry remarcó que el nuevo formato responde a mejoras en la seguridad documental. “Es un cambio más que se hace por seguridad, como tantos otros que ha habido, pero no implica la obligación del canje inmediato sino a medida que se vayan venciendo o se extravíen”, sostuvo.

También aclaró que actualmente existe un remanente de insumos del DNI anterior, por lo que la impresión se realiza de manera aleatoria. “Se van a ir imprimiendo tanto el DNI tarjeta como el nuevo DNI electrónico. Con el paso del tiempo solo quedarán los nuevos insumos. Esto lo aclaro porque la gente cree que si lo tramita hoy le llega sí o sí el nuevo DNI, y eso depende del sistema de impresión nacional”, explicó.

