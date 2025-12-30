El verano se vive con Banco Macro: descuentos, financiación y experiencias exclusivas en todo el país La entidad financiera presentó su propuesta integral para la temporada estival, vigente hasta el 28 de febrero. Los clientes podrán acceder a ahorros de hasta el 40% y cuotas sin interés en balnearios, gastronomía, pasajes y hoteles. La apuesta fuerte por los pagos digitales y las actividades recreativas en la Costa Atlántica, Córdoba y Tucumán.

Banco Macro presentó su estrategia comercial para la temporada de verano 2026, vigente hasta el 28 de febrero, con una batería de beneficios diseñados para acompañar a sus clientes en cada momento de sus vacaciones. La propuesta abarca paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos y hotelería, con un fuerte incentivo al uso de pagos digitales a través de MODO y tecnología NFC (Apple Pay y Google Pay).

A continuación, el detalle completo de las promociones rubro por rubro:

Balnearios: sombra y financiación

En los principales destinos de la Costa Atlántica, la entidad ofrece financiación exclusiva. Todos los días, en el rubro “Sombras y Sombrillas”, se puede acceder a 6 cuotas sin interés pagando exclusivamente con MODO o desde el celular (NFC) con Tarjetas de Crédito Macro y Platinum. Los clientes con tarjetas Macro Selecta suman un 10% de ahorro adicional a las cuotas.

Los balnearios adheridos incluyen: Alaciel, Terraza del Alba (Pinamar), Bocas del Toro, Club Náutico Mar del Plata, Mar del Plata Golf Club, Prius y Princesa del Mar.

Por su parte, en el parador Divisadero Club de Mar de Cariló, hay un 20% de ahorro diario pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard (Macro, Platinum y Black Selecta), con un tope de devolución de $150.000 por cuenta por semana.

También en Cariló, en Zur Cocina Costeña, los clientes con Mastercard Black Macro Selecta acceden a un 25% de ahorro, con un tope de $90.000 semanales.

Gastronomía: descuentos escalonados

La propuesta gastronómica abarca todos los días y premia el pago digital (MODO o NFC). Los beneficios se segmentan según la tarjeta:

Cartera General: 10% de descuento. Tope: $20.000 mensual.

Platinum: 20% de descuento. Tope: $50.000 mensual.

Los locales adheridos son: Atilio´s Sandwich Co, Banderita Parrilla, Break 197, Camelia Sensi (Cariló), Cava Federal Bar de Vinos, Ciao, Costa Serena, De Mi Campo, El Capitán Restaurante, El Timón, Furia Puto Fuego, Il Sasso Golf y food, La Pulpería de Cariló, Restó La Vieja Hostería de Pinamar, Casa Mandinga, Mandinga Parrilla, Lo de Fran Cocina de Mar, Mar del Plata Golf Club, Mattone Bar y Pizza, Paxapoga, Villa Cobo, Saranegro, Muu, Ringo Burger Club, Rosso Osteria, Sainte Jeanne y Sin Nombre Vermutería.

Adicionalmente, con Mastercard Black Macro Selecta hay un 25% de ahorro (tope $10.000 semanal) en cadenas como Lucciano’s, Patagonia, Masse Boulangerie, Parador Atalaya, Tante, Dean and Dennys y Temple.

Cadenas de comida rápida y cafeterías En McDonald’s y Havanna, aplican beneficios diarios pagando con celular (NFC) con tarjetas Visa:

Visa Macro: 10% de ahorro (Tope: $10.000/mes).

Visa Platinum: 20% de ahorro (Tope: $20.000/mes).

Visa Signature Selecta: 30% de ahorro (Tope: $30.000/mes).

Heladerías y Chocolaterías

Con la misma lógica de segmentación (10%, 20% y 30%) y los mismos topes de reintegro ($10.000, $20.000 y $30.000 mensuales respectivamente), se ofrecen descuentos diarios pagando con MODO o NFC en: Chocorisimo, Chungo, Freddo, Guapaletas, La Pinocha, Luccianos, Mamuschka, Persicco y Rapanui.

Turismo y Hotelería

Agencias: Todos los días, 6 cuotas sin interés en Despegar y Al Mundo con todas las tarjetas de crédito.

Selecta Volar: En macroalmundo.com.ar, los clientes Selecta tienen hasta 12 cuotas sin interés en vuelos, paquetes y alojamientos nacionales.

Duty Free Shop: En los aeropuertos de Fray Bentos, Punta del Este, Carrasco, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Rosario, hay 30% de ahorro con Visa Signature Selecta (vía NFC). Topes: $30.000 (Argentina) y USD 30 (Uruguay).

Shop Gallery: 30% de descuento con Visa Signature Selecta (vía NFC). Tope: $30.000 mensual.

Hoteles Boutique: Hasta 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés con tarjetas Selecta en hoteles seleccionados (sin tope).

Transporte y Movilidad

Ómnibus: Hasta 6 cuotas sin interés en Flecha Bus, Plataforma 10 y Rutatlantica.

Uber: 30% de ahorro sábados y domingos con tarjetas Visa (Macro, Platinum y Signature). Tope: $5.000 mensual.

Cabify: 30% de ahorro sábados y domingos con American Express y Mastercard (todos los segmentos). Tope: $5.000 mensual.

Combustible: Los miércoles en YPF, pagando desde MODO con Visa Platinum hay 20% de ahorro (tope $15.000), y con Visa Signature Selecta un 30% (tope $25.000).

Beneficios en el Exterior: Punta del Este y Brasil

Gastronomía en Uruguay y Brasil: Todos los días, 40% de ahorro en todos los restaurantes pagando con Visa Signature Selecta vía Google Pay o Apple Pay. Tope: $145.000 por mes.

Restaurantes exclusivos Punta del Este: 30% de ahorro con Visa Signature (NFC) en Moby Dick, Marismo, El Galpón, Narbona y la 104 de Narbona. Tope: USD 100 por transacción (USD 1.000 total promoción).

Paradores: 15% de ahorro en “Parada 30 American Express Beach Club” (sin tope) con Amex ICON Selecta. En La Susana (José Ignacio) , 50% de descuento con Mastercard Black Selecta (sin tope).

Buquebus: 10% de ahorro en pasajes y bodegas con tarjetas Selecta (tope $100.000). En gastronomía a bordo y terminal, 30% de ahorro con Visa Signature Selecta vía NFC (tope $100.000).

Otras categorías

Asistencia al viajero: Hasta 45% de ahorro y 6 cuotas sin interés en Assist Card (sin tope).

Conectividad: 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés en Beconnected con tarjetas Platinum y Selecta (sin tope).

Tienda Macro: Canje de puntos por millas en Aerolíneas Plus, Smiles, Latam Pass y Air Europa Suma.

Experiencias y Agenda de Verano

Banco Macro complementa sus beneficios financieros con una propuesta de experiencias bajo un concepto de bienestar y entretenimiento en balnearios como Prius, Boca del Toro, Mar del Plata Golf y Terraza del Alba:

Huellas en la Playa: Activación artística sensorial.

Barbería Experience: Cortes y cuidado personal masculino frente al mar.

Spa de manos y pies: Servicio de relax en la playa.

Degustaciones Premium: Catas de vinos y gin con bodegas como Viña Cobos y Rutini.

Mundo Deporte: Anticipando el Mundial 2026, habrá trivias y juegos. Además, clínicas de rugby y canchas de Beach Tennis.

Gastronomía y Fiestas: Cenas por pasos maridadas y “Sunset & Beach Parties” al atardecer.

Bienestar: Clases de yoga, stretching y meditación.

Presencia Federal

La entidad también estará presente en el interior del país: