El cronograma será el siguiente:
Primera parte del pago
Viernes 26 de septiembre
Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Sábado 27 de septiembre
Seguridad (Policía y Dirección de Institutos Penales)
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Comunas Rurales
Martes 30 de septiembre
Poder Judicial (Concepción, Monteros, Corte Suprema y Justicia de Paz)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Municipios del Interior
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM)
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
ERSEPT
IDEP
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Complementaria
La segunda parte del pago se abonará desde el jueves 2 de octubre, con el siguiente orden:
Jueves 2 de octubre
Si.Pro.Sa.
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Sociedad Aguas del Tucumán
Dirección Provincial de Vialidad
Viernes 3 de octubre
Administración Central
Educación (establecimientos provinciales, escuelas transferidas)
Defensoría del Pueblo
Instituto de Lucha contra el Alcoholismo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Jubilados fuera de convenio
Renta vitalicia Héroes de Malvinas
Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
Seguridad (Policía y Penales)
Sábado 4 de octubre
Comunas Rurales
Municipios del Interior
Poder Judicial (todas las sedes)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
IPACyM
SEPAPyS
ERSEPT
IDEP
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Educación de establecimientos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)