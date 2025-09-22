El viernes comienza el pago de sueldos de septiembre a estatales La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó que a partir del viernes 26 de septiembre se iniciará el cronograma de pago de haberes correspondientes al mes de septiembre para los empleados de los tres poderes del Estado.

Por Redacción - El Ocho 22/09/2025 · 20:38 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio