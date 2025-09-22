El cronograma será el siguiente:

Primera parte del pago

Viernes 26 de septiembre

Sábado 27 de septiembre

Martes 30 de septiembre

  • Poder Judicial (Concepción, Monteros, Corte Suprema y Justicia de Paz)

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

  • Municipios del Interior

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Tucumán Turismo

  • Ente Cultural de Tucumán

  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM)

  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)

  • ERSEPT

  • IDEP

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Complementaria

La segunda parte del pago se abonará desde el jueves 2 de octubre, con el siguiente orden:

Jueves 2 de octubre

  • Si.Pro.Sa.

  • Instituto Provincial de la Vivienda

  • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

  • Sociedad Aguas del Tucumán

  • Dirección Provincial de Vialidad

Viernes 3 de octubre

  • Administración Central

  • Educación (establecimientos provinciales, escuelas transferidas)

  • Defensoría del Pueblo

  • Instituto de Lucha contra el Alcoholismo

  • Tribunal de Cuentas

  • Tribunal Fiscal de Apelación

  • Poder Legislativo

  • Jubilados fuera de convenio

  • Renta vitalicia Héroes de Malvinas

  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

  • Seguridad (Policía y Penales)

Sábado 4 de octubre

  • Comunas Rurales

  • Municipios del Interior

  • Poder Judicial (todas las sedes)

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Tucumán Turismo

  • Ente Cultural de Tucumán

  • IPACyM

  • SEPAPyS

  • ERSEPT

  • IDEP

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

  • Educación de establecimientos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)

Estatales pago Sueldos

