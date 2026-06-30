El viernes las clases serán normales pese al partido de la Selección Argentina La ministra de Educación, Susana Montaldo, informó que este viernes 3 de julio las actividades escolares se desarrollarán con normalidad en todos los niveles obligatorios. La única excepción podrá presentarse en el nivel terciario y en las escuelas para jóvenes y adultos, debido al horario del encuentro que disputará la Selección Argentina por el Mundial 2026.

El Gobierno de la Provincia confirmó que este viernes las clases se dictarán con normalidad en los establecimientos educativos de la provincia, pese al partido que la Selección Argentina jugará frente a Cabo Verde desde las 19 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, explicó que el horario del encuentro no afectará el normal desarrollo de la jornada escolar en los niveles inicial, primario y secundario. En ese sentido, sostuvo: “Habrá clases porque el partido es a las 19 horas y eso solo afectará al nivel terciario y escuelas de jóvenes-adultos. Ya se organizan ellos si van a ver el partido en el instituto o tendrán clases virtuales”.

La funcionaria precisó que cada institución de nivel superior y las escuelas para jóvenes y adultos podrán definir la modalidad de funcionamiento de acuerdo con sus necesidades organizativas, sin alterar el normal desarrollo de las actividades en el resto del sistema educativo.

De este modo, la cartera educativa ratificó que los turnos mañana, tarde y la mayor parte del turno vespertino desarrollarán sus actividades con normalidad, garantizando la continuidad del calendario escolar previsto para 2026.

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Fuente Comunicación Tucumán